Филиал «Россети» — МЭС Урала напомнил об опасности приближения к ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Сотрудники филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах нахождения детей вблизи ...03.03.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили об опасности приближения к электроустановкам
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала для предотвращения случаев аварийного ...19.12.2022 «Россети» — МЭС Урала разработали памятку по правилам электробезопасности для детей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Специалисты компании «Россети» — МЭС Урала в связи с началом зимних школьных каникул ...05.04.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили дачникам о правилах электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. В преддверии начала дачного сезона компания «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнила ...30.10.2012 ОАО «ЕЭСК» напоминает жителям Екатеринбурга о правилах электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2012. ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» призывает к бдительности и соблюдению ...