Филиал «Россети» — МЭС Урала напомнил об опасности приближения к ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала для предотвращения случаев аварийного отключения магистральных линий электропередачи (ЛЭП) 500 кВ и 220 кВ напоминают о необходимости соблюдать требования, утвержденные постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 года. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.



В охранных зонах ЛЭП, согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», запрещается устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, автостоянки, проводить любые массовые мероприятия, размещать под проводами сооружения, загромождать подъезды и подходы к опорам электропередачи, а также складировать вещи, устраивать свалку и разводить огонь.



Также недопустимо подходить на близкое расстояние к проводам ЛЭП или перекрывать доступ к ним транспортными средствами и механизмами, нельзя разбивать изоляторы, похищать элементы ЛЭП, повреждать электросети, осуществлять работы с грузоподъемной и землеройной техникой. Кроме того, запрещается запускать спортивные модели летательных аппаратов, влезать на опоры, на крыши домов и строений вблизи электрических проводов, проникать в трансформаторные подстанции или за ограду подстанций и трансформаторов, открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств.