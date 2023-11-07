Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили о мерах безопасности вблизи электроустановок

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала для предотвращения случаев аварийного ...08.08.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала предупреждают о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Сотрудники филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах нахождения детей вблизи ...03.03.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили об опасности приближения к электроустановкам
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала для предотвращения случаев аварийного ...19.12.2022 «Россети» — МЭС Урала разработали памятку по правилам электробезопасности для детей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Специалисты компании «Россети» — МЭС Урала в связи с началом зимних школьных каникул ...30.08.2021 Памятка о предотвращении детского травматизма на энергообъектах
Приближается 1 сентября, новый учебный год. В этот период самое время напомнить элементарные правила ...