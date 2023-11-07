Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили о мерах безопасности вблизи электроустановок

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала в целях предотвращения несчастных случаев на магистральных линиях электропередачи (ЛЭП) 500 кВ и 220 кВ напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи электросетевого хозяйства, сообщает пресс-служба предприятия.



Так, действующими правилами запрещается устраивать спортивные площадки, стадионы и проводить любые мероприятия, связанные с массовым скоплением людей, в охранных зонах ЛЭП, размещать различного рода сооружения и строения под проводами ЛЭП, загромождать подъезды и подходы к опорам ЛЭП, устраивать свалки, складировать корма и другие материалы, разводить огонь, разбивать изоляторы, похищать элементы ЛЭП, повреждать электросети, осуществлять работы с грузоподъемной и землеройной техникой, запускать летательные аппараты, влезать на опоры ЛЭП, на крыши вагонов, домов и строений вблизи электрических проводов, проникать в трансформаторные подстанции или за ограду электрических подстанций и трансформаторов, а также открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств.



«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены постановлением правительства РФ от 24.02.2009 года», — напоминают специалисты «Россети» — МЭС Урала.