Филиал «Россети» — МЭС Урала информирует о запрете рыбной ловли вблизи ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают жителям Свердловской области, что не стоит заниматься рыболовством в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и непосредственно под ними, так как это смертельно опасно, сообщает пресс-служба компании.
«Рыбалка в любое время года — любимый вид отдыха и увлечение многих. Чтобы ваше хобби не имело трагических последствий, помните об электробезопасности и предостерегайте других», — говорится в сообщении.
Специалисты уточняют, что при приближении удочки длиной более шести метров (что соизмеримо с расстоянием от земли (воды) до проводов ЛЭП) или мокрой лески к проводам на расстояние менее 1 м человек попадает под действие электрического тока. Электротравму также могут получить находящиеся рядом с рыболовом люди, так как на расстоянии 8 м возникает шаговое напряжение. В результате человек получает удар электрическим током, сильные ожоги, нередко приводящие к смерти.
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