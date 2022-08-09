Филиал «Россети» — МЭС Урала информирует о запрете рыбной ловли вблизи ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают жителям Свердловской области, что не стоит заниматься рыболовством в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и непосредственно под ними, так как это смертельно опасно, сообщает пресс-служба компании.



«Рыбалка в любое время года — любимый вид отдыха и увлечение многих. Чтобы ваше хобби не имело трагических последствий, помните об электробезопасности и предостерегайте других», — говорится в сообщении.



Специалисты уточняют, что при приближении удочки длиной более шести метров (что соизмеримо с расстоянием от земли (воды) до проводов ЛЭП) или мокрой лески к проводам на расстояние менее 1 м человек попадает под действие электрического тока. Электротравму также могут получить находящиеся рядом с рыболовом люди, так как на расстоянии 8 м возникает шаговое напряжение. В результате человек получает удар электрическим током, сильные ожоги, нередко приводящие к смерти.