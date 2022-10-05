Энергетики «Россети» — МЭС Урала напомнили о правилах электробезопасности на дачных участках

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала подготовили памятку о мерах безопасности при ...07.09.2022 «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили о правилах электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала подготовили памятку по электробезопасности в ...23.05.2022 Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала призывают дачников соблюдать правила электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. В преддверии открытия нового дачного сезона специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — ...23.05.2022 Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала призывают дачников соблюдать правила электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. В преддверии открытия нового дачного сезона специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — ...05.04.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили дачникам о правилах электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. В преддверии начала дачного сезона компания «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнила ...