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Энергетики «Россети» — МЭС Урала напомнили о правилах электробезопасности на дачных участках

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала подготовили памятку по электробезопасности на садовых и дачных участках. Энергетики подчеркивают, что почва и вода хорошо проводят электричество, а возле самих дач часто встречаются энергообъекты высокого напряжения.

В связи с этим необходимо соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, которые могут располагаться рядом с дачными и садовыми участками, вблизи построек. Охранные зоны линий электропередачи (ЛЭП) — это расстояния от крайних проводов по обе стороны от опор. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ охранная зона составляет по два метра в каждую сторону от крайнего провода; напряжением 6-10 кВ — 10 метров; 35 кВ — 15 метров; 110 кВ — 20 метров; 220 кВ — 25 метров, а для линий напряжением 500 кВ — 30 метров. Для кабельных линий — один метр по обе стороны линии.

В охранной зоне ЛЭП нельзя строить дачи, бани, гаражи, пристройки, создавать огороды. Строительные, земляные и погрузочно-разгрузочные работы рядом с ЛЭП нужно согласовывать с энергетиками. Под объектами нельзя сажать, вырубать деревья и кустарники, поливать из шлангов зеленые насаждения.

Рядом с энергообъектами запрещается организовывать спортивные и игровые площадки, рыбачить, разводить костры, запускать воздушных змеев. Недопустимо влезать на крыши домов и строений, если поблизости проходят провода.

Главная ошибка, которую обычно совершают владельцы загородных домов, — ремонт фасада или кровли дома без отключения электроснабжения. Человек рискует попасть под сильнейший удар током, в результате чего он может погибнуть или получить тяжелые травмы.

Воздействие электрического тока приводит к необратимому повреждению мышц, сосудов, нервов и костей. На человеке может загореться одежда, что увеличит площадь и тяжесть ожога. Кроме того, любая электротравма нарушает проводимость сердечной мышцы и может привести к смерти.
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