Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напомнили о правилах передвижения на водном транспорте вблизи энергообъектов

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах нахождения детей вблизи ...02.02.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах электробезопасности в быту
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах безопасного поведения ...07.09.2022 «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили о правилах электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала подготовили памятку по электробезопасности в ...09.08.2022 «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала информируют о правилах электробезопасности при движении на маломерных судах в охранных зонах ЛЭП
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала выпустили памятку о правилах электробезопасности при ...05.04.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили дачникам о правилах электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. В преддверии начала дачного сезона компания «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнила ...