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Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напомнили о правилах передвижения на водном транспорте вблизи энергообъектов

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают жителям о правилах передвижения на маломерных судах в охраняемых зонах линий электропередачи (ЛЭП).

Как сообщает пресс-служба компании, при движении маломерных судов в пределах охранных зон воздушных ЛЭП запрещается устанавливать причалы для стоянки судов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; останавливать маломерные суда под действующими ЛЭП, подплывать близко к оборванными проводам воздушных линий электропередачи (ВЛ), убирать оборванные провода руками и подручными предметами, нарушать минимально допустимое расстояние между корпусом маломерного судна и токоведущими частями.

Кроме того, передвижение маломерных судов с парусом под проводами ВЛ допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре. Общая высота с парусом от поверхности водоема должна составлять не более 4,5 м. Нельзя находиться на водоемах рядом с воздушной ЛЭП при неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный ветер, туман или гроза.

Также в энергетической компании напоминают, что следует обращать внимание на запрещающие знаки в охранной зоне ЛЭП. Помимо этого, не допускается проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния до 1 кВ — 1,5 м; свыше 1 кВ до 20 кВ — 2 м; свыше 20 кВ до 35 кВ — 2 м; свыше 35 кВ до 110 кВ — 4 м; свыше 110 кВ до 220 кВ — 5 м; свыше 400 до 750 кВ – 10 м.
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