Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах электробезопасности в быту

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах безопасного поведения при взаимодействии с электричеством в бытовых условиях.



Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ электросетевой компании, если в доме есть маленькие дети, следует закрыть все розетки колпачками, обеспечивающими их безопасность, и не допускать ребят к электроприборам. Также им стоит постоянно напоминать об опасности поражения электрическим током, а также запрещать влезать на опоры линий электропередачи, пролезать в трансформаторные подстанции или в технические подвалы жилых домов, где расположены провода и коммуникации. Обычно в этих местах развешаны предупредительные знаки или плакаты.



Также дома запрещается тянуть вилку из розетки за провод и брать провода электроприборов мокрыми руками. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами или разбирать их включенными в розетку.



«На улице нельзя залезать на опоры линий электропередачи и подходить к оборванным проводам ближе чем на 10 метров. Запрещается разжигать костры или складывать воспламеняющиеся предметы под проводами. Опасно запускать воздушных змеев и планеры возле энергообъектов, а также забрасывать какие-либо предметы на провода и трансформаторы. Нельзя открывать двери трансформаторных подстанций и электрощиты на лестничных площадках, играть вблизи энергообъектов. Также запрещается рыбачить вблизи ЛЭП, а во время грозы опасно купаться в водоемах и прятаться под деревьями», — говорится в сообщении.