Специалисты «Россети» — МЭС Урала напомнили о правилах бытовой электробезопасности

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В преддверии новогодних праздников и школьных каникул специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала призывают быть бдительными и соблюдать правила бытового взаимодействия с электричеством. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.



Энергетики напоминают, что, если в доме есть маленькие дети, следует закрыть все розетки защитными колпачками и объяснить, что нельзя мокрыми руками тянуть вилку из розетки за провод и брать провода электроприборов, а в подъездах домов запрещается открывать лестничные и вводные электрощиты.



Необходимо объяснить детям и подросткам, что категорически запрещено влезать на опоры линий электропередачи, пролезать в трансформаторные подстанции или в технические подвалы жилых домов, где расположены провода и коммуникации.



На улице нельзя залезать на опоры линий электропередачи и подходить к оборванным проводам ближе чем на 10 м. Открывать двери трансформаторных подстанций и играть вблизи энергообъектов запрещено, так как это небезопасно.