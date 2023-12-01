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Сотрудники филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах бытовой электробезопасности

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Сотрудники филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах безопасного поведения при взаимодействии с электричеством в бытовых условиях.

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании, если в доме есть маленькие дети, следует закрыть все розетки защитными колпачками. Также необходимо регулярно напоминать детям о том, что тянуть вилку из розетки за провод или брать провода электроприборов мокрыми руками небезопасно, нельзя пользоваться неисправными электроприборами или разбирать их включенными в розетку.

На улице запрещается разжигать костры или складывать воспламеняющиеся предметы под проводами, не менее опасно запускать воздушных змеев и планеры возле энергообъектов, а также забрасывать какие-либо предметы на провода и трансформаторы.

«Опоры линий электропередачи, трансформаторные подстанции и технические подвалы жилых домов, где расположены провода и коммуникации — не место для игр» — говорится в сообщении.
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