Сотрудники филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах бытовой электробезопасности

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Сотрудники филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах безопасного поведения при взаимодействии с электричеством в бытовых условиях.



Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании, если в доме есть маленькие дети, следует закрыть все розетки защитными колпачками. Также необходимо регулярно напоминать детям о том, что тянуть вилку из розетки за провод или брать провода электроприборов мокрыми руками небезопасно, нельзя пользоваться неисправными электроприборами или разбирать их включенными в розетку.



На улице запрещается разжигать костры или складывать воспламеняющиеся предметы под проводами, не менее опасно запускать воздушных змеев и планеры возле энергообъектов, а также забрасывать какие-либо предметы на провода и трансформаторы.



«Опоры линий электропередачи, трансформаторные подстанции и технические подвалы жилых домов, где расположены провода и коммуникации — не место для игр» — говорится в сообщении.