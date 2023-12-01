Сотрудники филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах бытовой электробезопасности

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В преддверии новогодних праздников и школьных каникул специалисты филиала ПАО «Россети» ...02.02.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах электробезопасности в быту
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах безопасного поведения ...07.09.2022 «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили о правилах электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала подготовили памятку по электробезопасности в ...08.07.2022 Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили родителям о правилах электробезопасности для детей
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. Энергетики филиала «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») — МЭС Урала напомнили родителям о ...31.05.2022 Филиал «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») – МЭС Урала напомним родителям о необходимости беречь детей от электричества
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. В преддверии Дня защиты детей специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала ...