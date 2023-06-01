Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала предупреждают о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах нахождения детей вблизи ...02.02.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах электробезопасности в быту
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах безопасного поведения ...19.12.2022 «Россети» — МЭС Урала разработали памятку по правилам электробезопасности для детей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Специалисты компании «Россети» — МЭС Урала в связи с началом зимних школьных каникул ...07.09.2022 «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили о правилах электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала подготовили памятку по электробезопасности в ...08.07.2022 Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили родителям о правилах электробезопасности для детей
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. Энергетики филиала «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») — МЭС Урала напомнили родителям о ...