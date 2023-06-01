Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала предупреждают о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Сотрудники филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов в связи с окончанием летних каникул.



Как сообщает пресс-служба компании, родителям стоит предупреждать детей о базовых правилах электробезопасности. В частности, запрещается залезать в трансформаторные подстанции, на строительные площадки, на опоры воздушных линий электропередачи (ЛЭП), на крыши вагонов, домов и строений, где есть электрические провода; проникать в трансформаторные подстанции, разбивать лампы, изоляторы, запускать бумажного змея вблизи провода, делать селфи на территории электроустановок; приближаться к оборванному проводу ЛЭП, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8 м.



«Летом, находясь в походе, либо идя на рыбалку, запрещается останавливаться на отдых вблизи воздушных линий электропередачи, либо подстанций и рыбачить под проводами линии электропередачи», — говорится в памятке.