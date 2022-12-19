Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напомнили о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов в связи с началом летних каникул.
Как сообщает пресс-служба компании, родителям стоит рассказать детям правила электробезопасности. В частности, категорически запрещается влезать на опоры воздушных линий электропередачи (ЛЭП); на крыши вагонов, домов и строений, где есть электрические провода; проникать в трансформаторные подстанции, разбивать лампы, изоляторы, запускать бумажного змея вблизи провода, делать селфи на территории электроустановок; приближаться к оборванному проводу ЛЭП, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8 м.
«Удар током можно получить и в нескольких метрах от провода за счет шагового напряжения. Если все же человек попал в зону «шагового напряжения» нельзя отрывать подошвы от поверхности земли. Передвигаться следует в сторону удаления от провода «гусиным шагом» — пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги», — говорится в памятке.
Отметим, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно позвонить в экстренную службу по телефону 112.
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