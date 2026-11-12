Улицы Екатеринбурга начнут обрабатывать жидким реагентом нового поколения

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. Улицы Екатеринбурга планируют обрабатывать жидким реагентом нового поколения. Материал уже используется в Верх-Исетском ДЭУ и хорошо себя зарекомендовал, сообщает департамент информполитики горадминистрации.

О преимуществах инновационного противогололедного материала рассказал представитель уральского завода противогололедных материалов Александр Топорков на заседании штаба по содержанию городских территорий с представителями профильных департаментов, районных администраций и коммунальных служб города, которое провел заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев.

А. Топорков рассказал, что при переходе из плюсовой температуры в минусовую образуется черный лед — тонкая и практически невидимая глазу ледяная пленка на дорожном покрытии. Из-за просвечивающего сквозь нее темного асфальта она кажется черной. Жидкий противогололедный материал не рассыпается по такому льду, а потому более эффективен, нежели сыпучий материал. Для использования подобного реагента нужна комбинированная дорожная машина, которая при необходимости переключается с мойки дорог днем на обработку от наледи вечером, ночью и ранним утром.

На совещании оценили также объемы противогололедных материалов для обработки проезжей части и фракционного песка для тротуаров, которыми располагают районные дорожно-эксплуатационные управления. В распоряжении коммунальщиков около 4 тысяч тонн противогололедного реагента и около 2 тыс. т фракционного песка.

С начала сезона коммунальщики уже использовали 153 т химического противогололедного материала на дорогах и 31 т фракционированного песка.