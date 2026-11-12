ГлавнаяНовости
Вчера15:47

Улицы Екатеринбурга начнут обрабатывать жидким реагентом нового поколения

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. Улицы Екатеринбурга планируют обрабатывать жидким реагентом нового поколения. Материал уже используется в Верх-Исетском ДЭУ и хорошо себя зарекомендовал, сообщает департамент информполитики горадминистрации.

О преимуществах инновационного противогололедного материала рассказал представитель уральского завода противогололедных материалов Александр Топорков на заседании штаба по содержанию городских территорий с представителями профильных департаментов, районных администраций и коммунальных служб города, которое провел заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев.

А. Топорков рассказал, что при переходе из плюсовой температуры в минусовую образуется черный лед — тонкая и практически невидимая глазу ледяная пленка на дорожном покрытии. Из-за просвечивающего сквозь нее темного асфальта она кажется черной. Жидкий противогололедный материал не рассыпается по такому льду, а потому более эффективен, нежели сыпучий материал. Для использования подобного реагента нужна комбинированная дорожная машина, которая при необходимости переключается с мойки дорог днем на обработку от наледи вечером, ночью и ранним утром.

На совещании оценили также объемы противогололедных материалов для обработки проезжей части и фракционного песка для тротуаров, которыми располагают районные дорожно-эксплуатационные управления. В распоряжении коммунальщиков около 4 тысяч тонн противогололедного реагента и около 2 тыс. т фракционного песка.

С начала сезона коммунальщики уже использовали 153 т химического противогололедного материала на дорогах и 31 т фракционированного песка.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
19 октября 202615:50

Екатеринбургские ДЭУ продолжат использовать «Бионорд» для обработки дорог зимой

УрБК, Екатеринбург. 19.10.2026. В дорожно-эксплуатационных управлениях Чкаловского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга прошла приемка зимней уборочной техники. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города. Проверила количество и состояние техники специально созданная комиссия в составе представителей департамента благоустройства горадминистрации. «Согласно регламенту, ряд техники два раза в год подлежит переоборудованию. Его проводят службы благоустройства в зависимости от наступающего сезона. Рабочие перезаряжают комбинированные дорожные машины, которые летом моют
28 октября 202615:50

В Екатеринбурге в преддверии зимы усилен контроль за работой районных ДЭУ

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. В Екатеринбурге в преддверии зимы усилен контроль за работой районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ). Поручил усилить контроль временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов В департаменте информполитики администрации города сообщили, что что один из инструментов контроля — система ГЛОНАСС. С ее помощью проверяют выход техники на линию, маршруты и выполнение сменных заданий. Сотрудники Департамента также ежедневно изучают сменные задания каждого ДЭУ, сопоставляют их с отчетами и выясняют причины невыполнения отдельных задач.
10 сентября 202615:50

Площадки Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге готовы к встрече гостей

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. Заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев в среду провел заседание штаба по содержанию городских территорий для оценки состояния площадок Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Как сообщает департамент информполитики администрации города, в заседании приняли участие руководители профильных департаментов, представители районных администраций и коммунальных служб города. А. Толкачев распорядился усилить работу коммунальных служб на площадках, где в эти выходные пройдут значимые события (Международный фестиваль молодежи, День народов Среднего