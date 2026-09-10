Площадки Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге готовы к встрече гостей

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. Заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев в среду провел заседание штаба по содержанию городских территорий для оценки состояния площадок Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Как сообщает департамент информполитики администрации города, в заседании приняли участие руководители профильных департаментов, представители районных администраций и коммунальных служб города.



А. Толкачев распорядился усилить работу коммунальных служб на площадках, где в эти выходные пройдут значимые события (Международный фестиваль молодежи, День народов Среднего Урала), а именно: в Историческом сквере, в парке имени В.В. Маяковского, в Основинском парке. На всех локациях, где ожидается увеличение пешеходного трафика, предусмотрены дополнительные бригады для оперативной уборки мусора и очистки урн во время массовых мероприятий

«По информации синоптиков, в субботу, 12 сентября, ожидается до 20 мм осадков. Чтобы не провоцировать засорение ливневой канализации, необходимо заранее организовать уборку палой листвы, очистку дождеприемных решеток ливневой канализации в условиях дождя и листопада, а также расчистку водных артерий города.

Необходимо подходить к решению вопросов по уборке города комплексно и сообща. Объединить все силы, чтобы Екатеринбург провел знаковые мероприятия достойно и на высоком уровне», – резюмировал Александр Толкачев.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее проверил готовность культурных учреждений к фестивалю. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Основными площадками станут новый кампус УрФУ в Новокольцовском и Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО».