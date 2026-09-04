Глава Екатеринбурга проверил готовность культурных учреждений к Международному фестивалю молодежи

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр культуры Свердловской области Илья Марков на совещании с руководителями профильных ведомств обсудили подготовку города к Международному фестивалю молодежи, сообщает департамент информполитикигорадминистрации.

По данным заместителя директора департамента молодежной политики Свердловской области Василия Берсенева, на участие в программе «Горожане» уже подано больше 9 тыс. заявок, из них 3 тыс. 714 — от жителей Екатеринбурга.

И. Марков сообщил, что основными площадками открытой программы в Екатеринбурге станут Исторический сквер и парк им. Маяковского. В первом из них с 11 по 17 сентября откроется новое мультиформатное культурное пространство, а 12 сентября там пройдет парад духовых оркестров. В ЦПКиО с 11 по 15 сентября запланирована обширная программа. Кульминацией станет 12 сентября — в этот день празднование Дня народов Среднего Урала пройдет в новом формате. На площадках парка разместятся: экспозиция «Симфония узоров: орнаменты в традиционной культуре народов Урала»; ярмарки; экспозиция «Екатеринбург. История добрососедства»; площадка «Уральские народы. Уральские книги».

Руководители профильных департаментов доложили, что в дни мероприятия здание администрации и Макаровский мост подсветят в цветах фестиваля — оранжевом, фиолетовом, розовом и зеленом. Для волонтеров организуют бесплатный проезд в общественном транспорте. На площадке «Екатеринбург-Экспо» с 13 по 17 сентября будет работать стенд с презентацией туристского потенциала мегаполиса. В Историческом сквере откроется первая очередь туристского информационного центра (ТИЦ). С 7 по 17 сентября на станции метро «Площадь 1905 года» развернут выставку «Из чего сделана молодежь Екатеринбурга. 25 элементов одного города». В культурной программе фестиваля запланировано выступление Гуандунского театра кукольного искусства из города-побратима Гуанчжоу.

Продолжается и ремонт фасадов объектов культурного наследия: уже отремонтировано 11 участков улично-дорожной сети, устанавливаются остановочные навесы с элементами дизайн-кода Екатеринбурга.

«Подготовка к фестивалю не должна создавать неудобств для самих екатеринбуржцев: важно, чтобы жители видели позитивные изменения и чувствовали сопричастность к событию», — резюмировал А. Орлов.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Основными площадками станут новый кампус УрФУ в Новокольцовском и Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО».