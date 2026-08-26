Все основные локации Екатеринбурга готовы к Международному фестивалю молодежи

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. Заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев 26 августа на заседании штаба по содержанию городских территорий обсудил подготовку к новому учебному году и Международному фестивалю молодежи.

В департаменте информполитики региона сообщили, что в заседании приняли участие руководители профильных департаментов, представители районных администраций и коммунальных служб города. «Все службы должны выложиться по максимуму, чтобы Екатеринбург встретил участников и гостей фестиваля достойно», — сказал А. Толкачев и поручил службам подготовиться к тщательной уборке мегаполиса в период обильного листопада, который ожидается в сентябре.

Согласно отчету профильных ведомств, на сегодняшний день все основные локации Екатеринбурга готовы к принятию гостей. Завершаются и работы в преддверии 1 сентября — ремонт тротуаров почти закончен, в том числе для обеспечения безопасности школьников по маршруту дом — школа — дом. Специалисты МБУ «Горсвет» провели необходимые процедуры по обеспечению освещения и замене опор. Завершаются работы и по установке навесов на остановочных комплексах. Кроме того, на контроле специалистов находится разметка дорог для обеспечения безопасности дорожного движения.

Руководители районных профильных комитетов доложили, что все работы идут в соответствии с графиком: проводится санитарная обрезка деревьев, кошение газонов. Также в рамках подготовки к дождливой осени и листопаду специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» осуществляют очистку дождеприемных решеток ливневой канализации. Продолжается уборка реки Исети и ее притока Патрушихи, сообщили в администрации.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Молодежь и дети» с 11 по 17 сентября. Ожидается, что он объединит 10 тыс. участников из 190 стран, включая 5 тыс. представителей России и 5 тыс. иностранных гостей. При этом гостями фестиваля по программе «Горожане» смогут стать еще около 5 тыс. жителей Свердловской области.