В администрации Екатеринбурга держат на контроле подготовку к Международному фестивалю молодежи

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. В Екатеринбурге представители районных администраций обсудили подготовку города к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что провела заседание штаба по содержанию городских территорий директор городского департамента благоустройства Тамара Благодаткова. В заседании также приняли участие руководители профильных департаментов, представители районных администраций и коммунальных служб города.

На данный момент коммунальные службы красят и отмывают ограждения от грязи, ремонтируют и монтируют новые остановочные комплексы, косят газоны, обрезают деревья. Вместе с тем специалисты отрабатывают вопросы восстановления благоустройства после проведения земляных работ. Продолжается работа с обращениями горожан по вопросам содержания территорий. Отдельно на совещании обсудили содержание газонов — районным администрациям поручено контролировать качество работы подрядчиков и своевременно косить траву.

В преддверии фестиваля отдельное внимание уделят гостевым маршрутам, местам проведения основных мероприятий и туристическим объектам. Здесь дополнительно проверят состояние городской инфраструктуры и при необходимости выполнят ремонт, замену или обновление отдельных элементов.

«Нам важно подойти к сентябрю максимально подготовленными. Погода в это время может быть непредсказуемой, а листопад уже начинается. Большую часть работ нужно выполнить сейчас, чтобы Екатеринбург встретил участников и гостей фестиваля достойно», — резюмировала Т. Благодаткова.

Планируется, что фестиваль объединит более 10 тыс. молодых людей из России и 190 стран. Также к организации присоединятся 2 тыс. волонтеров и около 10 тыс. сотрудников подрядных организаций. Перед участниками выступят более 3 тыс. экспертов, а освещать события программы будут свыше 500 представителей средств массовой информации, сообщили в администрации.