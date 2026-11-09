Рустам Галямов распорядился включить реконструкцию эспланады в финансирование на 2027 год

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. Временно исполняющий полномочия (врип) главы Екатеринбурга Рустам Галямов распорядился включить реконструкцию эспланады, расположенной на ул. Шейнкмана до ул. Вайнера, в финансирование на 2027 год.

Протяженность эспланады составляет около 570 м. Капитально объект не ремонтировали ее с 2009 года.

«Скажу честно: состояние ужасное. Ступени экспланады разрушились, плитка на стенах частично разбита, все стены в граффити. Пространство нужно полностью реконструировать и проводить поэтапно. Дал поручение включить ее реконструкцию в финансирование на следующий год», — сообщил Р. Галямов в своем канале в «Макс».

На данный момент в Екатеринбурге идет благоустройство набережной рек Исети и Ольховки и парка имени 50-летия ВЛКСМ. Готовность объектов составляет 90% и 95% соответственно. В сквере на ул. Генеральской заканчивают капитальный ремонт системы освещения.

Благоустройство набережной Исети и Ольховки почти завершено. Работы охватывают участок набережной от улицы Колмогорова до дома № 11 на улице Гражданской. На территории обустроили дорожки, системы освещения и водоотведения, подпорные стенки. Сейчас устанавливают малые архитектурные формы и завершают озеленение.

Проект предусматривает высадку 255 крупномерных деревьев, 1 780 кустарников и 8 345 многолетних растений. Работы по посадке деревьев и кустарников выполнены примерно на 80%.

Работы на набережной и в парке проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Оба пространства планируют открыть для горожан до конца 2026 года, хотя контрактные сроки завершения работ приходятся на конец 2027 года.