В Екатеринбурге благоустройство набережной рек Исети и Ольховки идет с опережением

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. В Екатеринбурге благоустройство набережной рек Исети и Ольховки и парка имени 50-летия ВЛКСМ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» идет опережающими темпами.

Заместитель директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий проконтролировал ход текущих работ. «Сейчас готовность парка 50-летия ВЛКСМ составляет 95%, набережной Исети и Ольховки — 90%. Посадка деревьев и кустарников завершена примерно на 80%. В этом году оба пространства будут открыты для горожан», — рассказал В. Юровицкий.

На набережной Исети и Ольховки от дома № 11 по ул. Гражданской до ул. Колмогорова уже проложили дорожки, смонтировали системы освещения и ливневой канализации, подпорную стенку. Продолжается установка малых архитектурных форм и высадка зеленых насаждений — 255 молодых крупномерных деревьев, 1 тыс. 780 кустарников и 8 тыс. 345 многолетних растений.

По итогам работ на территории появятся 13 функциональных площадок для спокойного отдыха, проведения мероприятий, занятий спортом и игр. Одним из ключевых элементов будет смотровая площадка. У исторической плотины на ул. Колмогорова станет доступен переход между берегами.

В парке имени 50-летия ВЛКСМ продолжается второй этап благоустройства. В парке уже обустроена система освещения из 127 светильников на 33 опорах. На территории завершается укладка асфальтового покрытия и установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, качелей, каруселей и детских игровых комплексов на резиновом покрытии.

После завершения работ здесь станут доступными новые детские игровые зоны и пространства для тихого отдыха. Благоустройство охватывает территорию парка в несколько этапов: первая часть, обновленная в 2025 году, уже открыта для горожан. Она включает детские и спортивные зоны, а также площадку для выгула собак.

«По контракту срок завершения работ намечен на конец 2027 года», — сообщили в департаменте информполитики горадминистрации.