В Екатеринбурге благоустройство набережной и парка имени 50-летия ВЛКСМ идет по графику

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. В Екатеринбурге благоустройство набережной рек Исети и Ольховки и парка им. 50-летия ВЛКСМ идет по графику. Об этом заявила директор департамента благоустройства администрации города Тамара Благодаткова после контрольного объезда территорий, сообщает департамент информполитики горадминистрации.

Благоустройство общественных пространств ведется поэтапно в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Так, на участке от дома № 11 по ул. Гражданской до ул. Колмогорова уже появились спортивные площадки, готов памп-трек, установлены малые архитектурные формы (беседки и скамейки), обустроен газон. Оборудование для детской площадки готово к установке. В ближайшее время планируется завершить обустройство велодорожки, беговой дорожки и дорожек с асфальтобетонным покрытием. Беговая — из резинового покрытия, велодорожка — из красного асфальта, тротуар — из черного асфальта. Тротуарная плитка уже уложена на 70%. В планах и завершение высадки деревьев.

«Готовность объекта хорошая. В этом году выполнен большой объем работ, учитывая, что завершать мы его будем в 2027 году. Мы надеемся, что часть пространства сможем открыть в зимний период, чтобы жители могли прогуливаться по этой территории», — отметила Т. Благодаткова.

После завершения работ на набережной появятся 13 функциональных площадок: зоны для спокойного отдыха и проведения мероприятий, детская зона, площадка для настольного тенниса, памп-трек, несколько спортивных элементов воркаута. Также здесь установят шезлонги, скамейки-качели, велопарковки и другие малые архитектурные формы. Главным в проекте станет смотровая площадка на набережной.

В парке им. 50-летия ВЛКСМ ведутся работы второго этапа: первый этап завершили в 2025 году, и новая часть парка уже открыта для отдыхающих — взрослых и детей. После укрепления берегов и замены водопропускных труб водные объекты парка успешно перенесли длительный период дождей. На данный момент уже обустроены дорожки, продолжается монтаж опор освещения. Здесь появятся спортивные и детские площадки для разных возрастов, зоны тихого отдыха с беседками. Большой блок работ по благоустройству завершится в этом году. К концу года планируется открыть часть территории для прогулок. Полное завершение работ намечено на 2027 год.

Парк им. 50-летия ВЛКСМ победил в голосовании в рамках проекта ФКГС по итогам 2024 года: за его благоустройство проголосовали более 100 тыс. горожан. Набережная рек Исети и Ольховки победила в голосовании 2025 года. С 2017 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (с 2025 года — в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни») благоустроены 11 общественных территорий.