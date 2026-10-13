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Вчера16:42

От планов к реализации

Фото из официального Telegram-канала Дениса Паслера

Более 160 проектов благоустройства реализуют в Свердловской области в 2026 году. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направили около 1,15 млрд руб., еще свыше 8,5 млн руб. выделили на завершение работ. Об этом рассказал убернатор Денис Паслер.

«Благоустройство общественных пространств — всегда актуальная для жителей тема. Сейчас практически каждый знает федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и голосует за любимый городской парк, сквер или площадь. С вниманием относимся к тому, чтобы общественные пространства обновлялись во всех территориях Свердловской области», — написал Д. Паслер в своих социальных сетях.

Работы ведутся в разных муниципалитетах региона. В одних городах обновляют парки и площади, в других обустраивают набережные, прогулочные маршруты и зоны отдыха. Некоторые объекты уже готовы, на нескольких площадках подрядчики завершают последние этапы.

В Среднеуральске завершается первый этап благоустройства Исетской набережной. Здесь оборудовали прогулочные дорожки, детскую и спортивную площадки, высадили деревья, кустарники и многолетние растения. Установили 84 комплекса наружного освещения. Сейчас специалисты заканчивают монтаж оборудования управления светом и готовят территорию к дальнейшему озеленению.

В Кировграде близится к завершению второй этап благоустройства Городского парка культуры и отдыха. В парке обустроили пешеходные дорожки и площадки, установили скамейки и урны, обновили входную группу и оборудовали смотровую площадку. Завершаются электротехнические работы и установка камер видеонаблюдения.

В Новоуральске реконструируют эспланаду в Привокзальном районе. Одним из центральных элементов обновленного пространства станет фонтан с новыми водными эффектами и световым оформлением. На территории уложили новый асфальт, установили качели и скамейки, обустроили парковку. Нижняя часть эспланады практически готова, в верхней продолжаются работы с лестничными маршами и облицовкой основного спуска гранитом. Основные работы планируют завершить до конца октября.

В Ревде благоустройство общественной территории «Проспект Чеховский» уже завершено. На участке ул. Чехова от ул. Павла Зыкина до ул. Почтовой обустроили тротуары и велодорожку, установили освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны. Здесь также появились арт-объект «Я люблю Ревду», деревья и кустарники, газон. Для удобства маломобильных жителей уложили тактильную плитку.

В Карпинске завершили первый и второй этапы благоустройства Городской площади. Там обновили освещение, обустроили пешеходные зоны, высадили растения и установили малые архитектурные формы. В порядок также привели яблоневый сад, заложенный жителями города.

В Екатеринбурге продолжается благоустройство набережной рек Исети и Ольховки. В сентябре Д. Паслер сообщал, что основные работы на территории планируют закончить досрочно — уже в 2026 году. Проект предусматривает создание 13 площадок для спокойного отдыха, проведения мероприятий и занятий спортом, включая детскую зону и пространство для игры в настольный теннис. Также предусмотрены памп-трек, смотровая площадка, переход между берегами у исторической плотины и установка нового освещения.

В Богдановиче губернатор оценил результаты благоустройства центральной площади, которое проводилось в четыре этапа с 2023 года. Здесь появились детская площадка, спортивная зона с уличными тренажерами и баскетбольной стойкой, фонтан с подсветкой, прогулочные дорожки и озеленение. При этом глава региона отметил необходимость дальнейшего обновления общественного пространства и расположенных рядом социально значимых объектов.

В начале года Д. Паслер сообщал, что по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году поддержку получат 28 объектов в 22 муниципалитетах. В их числе парки, скверы и набережные в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Ирбите, Кировграде, Краснотурьинске, Камышлове, Ревде, Сысерти, Новоуральске, Серове и Нижнем Тагиле. Остальные территории благоустраивают за счет муниципальных и внебюджетных источников.

В регионе также продолжают реализовывать проекты — победители всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2026 году планируется завершить семь таких проектов в Полевском, Красноуфимске, Качканаре, Красноуральске, Лесном, Верхнем Тагиле и Верхней Туре. Еще пять проектов, получивших поддержку по итогам следующего конкурса, должны перейти к реализации в этом году.

Отдельное направление программы — участие жителей в выборе территорий для обновления. В 2026 году в голосовании за объекты благоустройства на следующий год приняли участие более 832 тыс. свердловчан. По данным региональных властей, с 2017 года в области благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» появилось около 3,9 тыс. обновленных общественных пространств.

Проект «Формирование комфортной городской среды» входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он предусматривает обновление общественных пространств, в том числе парков, скверов, набережных и площадей, с учетом предложений и предпочтений жителей.

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Фото из официального Telegram-канала Дениса Паслера
Вчера10:12

На благоустройстве общественных пространств Свердловской области дополнительно выделено более 8,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. На завершение благоустройства общественных пространств Свердловской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) дополнительно выделено более 8,5 млн руб. Об этом сообщает департамент информполитики региона. В общей сложности в 2026 году в рамках ФКГС реализуют более 160 проектов благоустройства в Свердловской области, на которые из федерального и регионального бюджетов уже направили порядка 1,15 млрд руб. «Благоустройство общественных пространств — всегда актуальная для жителей тема. Сейчас практически каждый знает