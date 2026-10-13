От планов к реализации

Более 160 проектов благоустройства реализуют в Свердловской области в 2026 году. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направили около 1,15 млрд руб., еще свыше 8,5 млн руб. выделили на завершение работ. Об этом рассказал убернатор Денис Паслер.

«Благоустройство общественных пространств — всегда актуальная для жителей тема. Сейчас практически каждый знает федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и голосует за любимый городской парк, сквер или площадь. С вниманием относимся к тому, чтобы общественные пространства обновлялись во всех территориях Свердловской области», — написал Д. Паслер в своих социальных сетях.

Работы ведутся в разных муниципалитетах региона. В одних городах обновляют парки и площади, в других обустраивают набережные, прогулочные маршруты и зоны отдыха. Некоторые объекты уже готовы, на нескольких площадках подрядчики завершают последние этапы.

В Среднеуральске завершается первый этап благоустройства Исетской набережной. Здесь оборудовали прогулочные дорожки, детскую и спортивную площадки, высадили деревья, кустарники и многолетние растения. Установили 84 комплекса наружного освещения. Сейчас специалисты заканчивают монтаж оборудования управления светом и готовят территорию к дальнейшему озеленению.

В Кировграде близится к завершению второй этап благоустройства Городского парка культуры и отдыха. В парке обустроили пешеходные дорожки и площадки, установили скамейки и урны, обновили входную группу и оборудовали смотровую площадку. Завершаются электротехнические работы и установка камер видеонаблюдения.

В Новоуральске реконструируют эспланаду в Привокзальном районе. Одним из центральных элементов обновленного пространства станет фонтан с новыми водными эффектами и световым оформлением. На территории уложили новый асфальт, установили качели и скамейки, обустроили парковку. Нижняя часть эспланады практически готова, в верхней продолжаются работы с лестничными маршами и облицовкой основного спуска гранитом. Основные работы планируют завершить до конца октября.

В Ревде благоустройство общественной территории «Проспект Чеховский» уже завершено. На участке ул. Чехова от ул. Павла Зыкина до ул. Почтовой обустроили тротуары и велодорожку, установили освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны. Здесь также появились арт-объект «Я люблю Ревду», деревья и кустарники, газон. Для удобства маломобильных жителей уложили тактильную плитку.

В Карпинске завершили первый и второй этапы благоустройства Городской площади. Там обновили освещение, обустроили пешеходные зоны, высадили растения и установили малые архитектурные формы. В порядок также привели яблоневый сад, заложенный жителями города.

В Екатеринбурге продолжается благоустройство набережной рек Исети и Ольховки. В сентябре Д. Паслер сообщал, что основные работы на территории планируют закончить досрочно — уже в 2026 году. Проект предусматривает создание 13 площадок для спокойного отдыха, проведения мероприятий и занятий спортом, включая детскую зону и пространство для игры в настольный теннис. Также предусмотрены памп-трек, смотровая площадка, переход между берегами у исторической плотины и установка нового освещения.

В Богдановиче губернатор оценил результаты благоустройства центральной площади, которое проводилось в четыре этапа с 2023 года. Здесь появились детская площадка, спортивная зона с уличными тренажерами и баскетбольной стойкой, фонтан с подсветкой, прогулочные дорожки и озеленение. При этом глава региона отметил необходимость дальнейшего обновления общественного пространства и расположенных рядом социально значимых объектов.

В начале года Д. Паслер сообщал, что по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году поддержку получат 28 объектов в 22 муниципалитетах. В их числе парки, скверы и набережные в Асбесте, Богдановиче, Екатеринбурге, Ирбите, Кировграде, Краснотурьинске, Камышлове, Ревде, Сысерти, Новоуральске, Серове и Нижнем Тагиле. Остальные территории благоустраивают за счет муниципальных и внебюджетных источников.

В регионе также продолжают реализовывать проекты — победители всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2026 году планируется завершить семь таких проектов в Полевском, Красноуфимске, Качканаре, Красноуральске, Лесном, Верхнем Тагиле и Верхней Туре. Еще пять проектов, получивших поддержку по итогам следующего конкурса, должны перейти к реализации в этом году.

Отдельное направление программы — участие жителей в выборе территорий для обновления. В 2026 году в голосовании за объекты благоустройства на следующий год приняли участие более 832 тыс. свердловчан. По данным региональных властей, с 2017 года в области благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» появилось около 3,9 тыс. обновленных общественных пространств.

Проект «Формирование комфортной городской среды» входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он предусматривает обновление общественных пространств, в том числе парков, скверов, набережных и площадей, с учетом предложений и предпочтений жителей.