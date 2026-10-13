На благоустройстве общественных пространств Свердловской области дополнительно выделено более 8,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. На завершение благоустройства общественных пространств Свердловской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) дополнительно выделено более 8,5 млн руб. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В общей сложности в 2026 году в рамках ФКГС реализуют более 160 проектов благоустройства в Свердловской области, на которые из федерального и регионального бюджетов уже направили порядка 1,15 млрд руб. «Благоустройство общественных пространств — всегда актуальная для жителей тема. Сейчас практически каждый знает федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и голосует за любимый городской парк, сквер или площадь. С вниманием относимся к тому, чтобы общественные пространства обновлялись во всех территориях Свердловской области», — прокомментировал губернатор Денис Паслер.

Так, в Среднеуральске завершается первый этап благоустройства Исетской набережной. Здесь уложили деревянные настилы и дорожки, оборудовали детскую и спортивную площадки, установили 84 осветительных комплекса, высадили деревья, кустарники и многолетние растения. Сейчас специалисты заканчивают монтаж оборудования управления наружным освещением, устанавливают световую гирлянду протяженностью 143 м и готовят территорию к озеленению.

В Кировграде близится к завершению второй этап благоустройства городского парка культуры и отдыха. В парке обустроили пешеходные дорожки и площадки, смонтировали уличное освещение, установили скамейки и урны, обновили входную группу и оборудовали смотровую площадку. Сейчас завершаются электротехнические работы и установка камеры видеонаблюдения.

В Новоуральске реконструируют эспланаду в Привокзальном районе. Здесь уложили новый асфальт, установили качели и скамейки, а фонтан получил новые водные эффекты и световое оформление. Сейчас идет приемка фонтанного оборудования, на верхней части территории бетонируют лестничные марши и облицовывают гранитом основной лестничный спуск. Нижняя часть эспланады практически готова, также обустроена парковка. Основные работы планируется завершить до конца октября.

В Ревде полностью завершили благоустройство общественной территории «Проспект Чеховский» — участка ул. Чехова от ул. Павла Зыкина до ул. Почтовой. Здесь обустроили тротуары и велодорожку, установили осветительные комплексы, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны. На территории появился арт-объект «Я люблю Ревду», высажены деревья и кустарники, обустроен газон. Для удобства маломобильных жителей уложили тактильную плитку.

В Карпинске завершили первый и второй этапы благоустройства Городской площади. Здесь обустроили пешеходные зоны, обновили освещение, высадили растения и установили малые архитектурные формы. В порядок привели и яблоневый сад, заложенный жителями города, рассказали в департаменте.