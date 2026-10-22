Благоустройство на опережение

Благоустройство набережной рек Исети и Ольховки и парка имени 50-летия ВЛКСМ завершают в Екатеринбурге. Готовность объектов составляет 90% и 95% соответственно. В сквере на улице Генеральской заканчивают капитальный ремонт системы освещения.

Работы на набережной и в парке проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Оба пространства планируют открыть для горожан до конца 2026 года, хотя контрактные сроки завершения работ приходятся на конец 2027 года.

Благоустройство набережной Исети и Ольховки почти завершено. Работы охватывают участок набережной от улицы Колмогорова до дома № 11 на улице Гражданской. На территории обустроили дорожки, системы освещения и водоотведения, подпорные стенки. Сейчас устанавливают малые архитектурные формы и завершают озеленение.

Проект предусматривает высадку 255 крупномерных деревьев, 1 780 кустарников и 8 345 многолетних растений. Работы по посадке деревьев и кустарников выполнены примерно на 80%.

На набережной создают 13 площадок для спокойного отдыха, проведения мероприятий, занятий спортом и детских игр. Также предусмотрены смотровая площадка и переход между берегами в районе исторической плотины на улице Колмогорова.

В парке имени 50-летия ВЛКСМ завершается второй этап благоустройства. На территории устанавливают оборудование и элементы городской инфраструктуры, заканчивают асфальтирование дорожек. Система освещения включает 127 светильников на 33 опорах. Также устанавливают скамейки, урны, качели, карусели и детские игровые комплексы с резиновым покрытием.

Первый этап обновления парка завершили в 2025 году. Там появились детские и спортивные зоны, а также площадка для выгула собак.

«Работы на этих объектах ведутся опережающими темпами. Сейчас готовность парка 50-летия ВЛКСМ составляет 95%, набережной Исети и Ольховки – 90%. Посадка деревьев и кустарников завершена примерно на 80%. В этом году оба пространства будут открыты для горожан», — утверждают подрядные организации.

В сквере на улице Генеральской завершают капитальный ремонт освещения. Вместо 12 старых железобетонных опор установили металлические оцинкованные конструкции с окрашенным покрытием, смонтировали 21 светильник. Также заканчивают прокладку распределительной сети и установку осветительного оборудования.

Строительно-монтажные работы планируют завершить 22 октября, на следующей неделе специалисты проведут пусконаладку. После этого освещение будет работать на всей территории сквера.

«Было много обращений от жителей близлежащих домов и родителей учащихся лицея № 88 с просьбой решить вопрос с освещением в сквере. Радует, что перед началом зимнего сезона здесь появится долгожданный свет», — сказала председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.

По словам исполняющего обязанности директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Владимира Берсенева, каждый светильник подключен к системе управления «Горсвет». Это позволяет специалистам дистанционно регулировать уровень освещенности с учетом пожеланий жителей.

Ранее на подходах к лицею № 88 со стороны проспекта Ленина также установили 21 опору освещения с 28 светильниками. Городские власти уделяют внимание не только крупным инфраструктурным проектам, но и повседневному комфорту горожан, о чем говорит и бережное последовательное обновление общественных пространств. Жители города тоже активно участвуют в этом процессе: в 2026 году за обновление парков и скверов проголосовали более 305 тыс. человек — это лучший результат среди городов-миллионников после Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2026 году в Екатеринбурге на голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» вынесли 17 общественных пространств. Наибольшую поддержку получил участок набережной Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского — за его благоустройство проголосовали 85,9 тыс. человек. Работы на этой территории планируют начать в 2027 году при федеральной поддержке. Второе место занял Основинский парк, набравший 44,7 тыс. голосов, третье — парк «Семь ключей» с результатом 31,9 тыс. голосов.

В организации голосования участвовали более 4,5 тыс. волонтеров, которые помогали жителям знакомиться с проектами и отдавать голоса. По данным областного департамента информационной политики, при их содействии удалось собрать более 203 тыс. голосов — около 70% от общего результата. Вовлеченность горожан помогает властям учитывать действительные интересы жителей при планировании дальнейших изменений, а последовательная реализация проектов позволяет постепенно расширять число благоустроенных пространств.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. Он позволяет привлекать федеральное финансирование к обновлению парков, скверов, набережных и других общественных пространств. В рамках программы в Екатеринбурге уже создан ряд общественных пространств.