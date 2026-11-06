УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. В Историческом сквере Екатеринбурга появится музейный кластер. Представили эскизную концепцию историко-археологического и архитектурно-ландшафтного музейного кластера директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев и директор музея изобразительных искусств Никита Корытин.

В заседании рабочей группы по определению музейной концепции Исторического сквера принял заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, сообщает департамент информполитики администрации города. Кластер объединит четыре учреждения: екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей природы Свердловского областного краеведческого музея, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ и музей истории Екатеринбурга. Здания расположены по периметру Исторического сквера и образуют его смысловое кольцо как в пространственном, так и в хронологическом значении.

Для реализации этой идеи предлагается создать единую выставку-променад, собранную за счет музейных предметов и коллекций из собраний музеев и распределенную по всем площадкам. Бесшовность обеспечит единый билет и экскурсионный маршрут с заходом посетителя на каждую площадку.

В каждой из точек станет возможным познакомиться с разными этапами жизни уральской столицы. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) представит «АртЗавод», где главным объектом станет Каслинский чугунный павильон. Экскурсовод представит историю от утилитарного литья до ажурного, всемирно признанного материала. Также гости смогут заглянуть в «Музейное окно» – технологию интеграции подлинных археологических артефактов в существующую архитектуру сквера, стирающую грань между современным слоем и историческим. Также впервые можно будет увидеть каменную мостовую, по которой ходили Василий Татищев и Вильгельм де Геннин.

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а) представит гранд-макет «Рождение города». Это история про индустриальную мощь, создавшую город. Архитектура и дизайн здесь – продолжение заводской технологии.

Свердловский областной краеведческий музей (улица Горького, 4) презентует программу «Металл и камень». Главный смысловой фокус направлен на уральские деньги, сложное технологическое производство и градообразующее предприятие города. То, что существовало миллионы лет до появления человека и завода, было переработано в платы и монеты Екатеринбургского монетного двора и продукцию Императорской гранильной фабрики.

Водонапорная башня Музея истории Екатеринбурга (улица Горького, 4е) расскажет о «Пульсе жизни» – истории башни как символа городской инфраструктуры: клепаный бак XIX века, аудиовоспоминания жильцов и чертежи.