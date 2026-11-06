Утверждена программа управления госимуществом и приватизации в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. В правительстве Свердловской области утвердили программу управления государственной собственностью и приватизации госимущества региона на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно документу, доходы областной казны от этой деятельности (за исключением поступлений от приватизации) составят свыше 4,7 млрд руб.

Источниками дохода станут поступления от порядка 7 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, передаваемых в областную собственность из муниципальной и федеральной казны на безвозмездной основе. Кроме того, в казну региона поступят акции АО «Уральский выставочный центр», ОЭЗ «Титановая долина» и АО «Управляющая компания экосистемы «Космос».

При этом региональные власти намерены инвестировать в развитие технопарков: на приобретение акций «Титановой долины» и «Космоса» планируется направить более 2,6 млрд руб. Общий объем расходов областной казны по направлению управления и распоряжения госимуществом в 2027–2029 годах составит 2,86 млрд руб., из которых около 260 млн руб. придутся на текущее управление имуществом, находящимся на балансе региона.

В ближайшие три года не предполагается создание новых либо ликвидация действующих государственных унитарных предприятий и акционерных обществ за счет средств областного бюджета. Приватизация крупных объектов также не предусмотрена. Доходы от продажи помещений субъектам малого и среднего предпринимательства прогнозируются на невысоком уровне: не более 3,26 млн руб. в 2027 году и порядка 3,03 млн руб. ежегодно в 2028 и 2029 годах.