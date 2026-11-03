ГлавнаяНовости
Вчера15:16

Правительство ограничило строительство домов в зонах подтопления

УрБК, Москва, 03.11.2026. Правительство РФ разрешило до 2030 года строительство многоквартирных домов в зонах подтопления при определенных условиях. Подписал постановление от 28 октября 2026 года, вносящее изменения в постановление № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ», председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Согласно документу, выдача разрешений застройщикам на строительство и ввод объектов в границах зон затопления и подтопления допускается, только если проектная документация содержит решения по инженерной защите территорий и объектов от негативного воздействия вод и имеет положительное заключение экспертизы (кроме случаев, когда она не требуется).

Для частных строителей следующие правила: уведомление о соответствии или запись об окончании строительства допускаются, если уведомление о планируемом строительстве подано до 4 августа 2026 года, и орган не направил уведомление о несоответствии в сроки по ст. 51.1 ГК РФ. Если уведомление подано позже этой даты, завершить стройку уже не получится.

Правительство РФ запретило строить жилье даже при наличии дамбы и защиты от воды в августе этого года. Чтобы продолжить начатое в таких районах строительство правительство вместе с ДОМ.РФ искало выход из ситуации.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
12 октября 202615:28

Свердловская область заняла второе место среди регионов по числу участков в зонах подтопления

УрБК, Екатеринбург, 12.102.206. Свердловская область заняла второе место в России по количеству земельных участков, расположенных в зонах подтопления и затопления. Как сообщает РИА «Новости», в регионе насчитывается 196 541 такой участок, при этом на 42 223 из них размещены здания. По данным сервиса ГИСЛС, в 84 регионах страны в границах установленных зон затопления и подтопления полностью или частично находится 3,75 млн земельных участков. Из них 2,57 млн (69 %) — участки без зданий. Лидером рейтинга стал Краснодарский край, третье место занял Дагестан. В августе президент РФ Владимир Путин
16 октября 202615:28

Правительство планирует снять ограничения на строительство в зонах подтопления

УрБК, Москва, 16.10. 2026. Правительство планирует снять ограничения на строительство в зонах подтопления. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме-съезде общественной организации «Деловая Россия». Он отметил, что под прямую норму Водного кодекса попало 74 млн кв. м проектов, из них 65 млн кв. м — строящееся жилье. «У нас постановление внесено в правительство, мы сейчас дорабатываем эти моменты. У нас есть два этапа. Первый — постановлением снять вот ограничения, чтобы сейчас можно было ввести существующие проекты потому что действительно 73 млн кв. м попало под этот закон, 11
17 сентября 202615:28

Гильдия риелторов предлагает пересмотреть запрет строительства в зонах подтопления

УрБК, Москва, 17.09.2026. Российская гильдия риелторов (РГР) предлагает ввести переходный период для проектов, запущенных до вступления в силу запрета на строительство в зонах затопления и подтопления, при условии, что их безопасность подтверждена. Соответствующее письмо гильдия направила спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину, пишет «РИА Недвижимость». Подписал закон, запрещающий осваивать под капитальное строительство территории, подверженные затоплению и подтоплению, ранее президент РФ Владимир Путин. Исключение