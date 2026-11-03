Правительство ограничило строительство домов в зонах подтопления

УрБК, Москва, 03.11.2026. Правительство РФ разрешило до 2030 года строительство многоквартирных домов в зонах подтопления при определенных условиях. Подписал постановление от 28 октября 2026 года, вносящее изменения в постановление № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ», председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Согласно документу, выдача разрешений застройщикам на строительство и ввод объектов в границах зон затопления и подтопления допускается, только если проектная документация содержит решения по инженерной защите территорий и объектов от негативного воздействия вод и имеет положительное заключение экспертизы (кроме случаев, когда она не требуется).

Для частных строителей следующие правила: уведомление о соответствии или запись об окончании строительства допускаются, если уведомление о планируемом строительстве подано до 4 августа 2026 года, и орган не направил уведомление о несоответствии в сроки по ст. 51.1 ГК РФ. Если уведомление подано позже этой даты, завершить стройку уже не получится.

Правительство РФ запретило строить жилье даже при наличии дамбы и защиты от воды в августе этого года. Чтобы продолжить начатое в таких районах строительство правительство вместе с ДОМ.РФ искало выход из ситуации.