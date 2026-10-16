УрБК, Москва, 16.10. 2026. Правительство планирует снять ограничения на строительство в зонах подтопления. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме-съезде общественной организации «Деловая Россия».

Он отметил, что под прямую норму Водного кодекса попало 74 млн кв. м проектов, из них 65 млн кв. м — строящееся жилье. «У нас постановление внесено в правительство, мы сейчас дорабатываем эти моменты. У нас есть два этапа. Первый — постановлением снять вот ограничения, чтобы сейчас можно было ввести существующие проекты потому что действительно 73 млн кв. м попало под этот закон, 11 млн кв.м, которые должны вводиться в этом году», — заявил Хуснуллин.

Следующий шаг, по его словам — принятие поправок в водный и градостроительный кодексы, где учтут вопросы страхования таких объектов. Урегулировать страхование рисков при строительстве в зонах подтопления правительству и Минстрою поручил Президент РФ Владимир Путин.

Свердловская область заняла второе место в России по количеству земельных участков, расположенных в зонах подтопления и затопления. В регионе насчитывается 196 541 такой участок, при этом на 42 223 из них размещены здания. Изменения в Водный кодекс РФ, которые фактически запрещают строительство в зонах затопления и подтопления, кроме сооружений инженерной защиты вступили в силу с 4 августа 2026 года. Отдельным пунктом в нем прописано, что освоение этой территории для возведения капитальных объектов также запрещено.