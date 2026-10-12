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Свердловская область заняла второе место среди регионов по числу участков в зонах подтопления

УрБК, Екатеринбург, 12.102.206. Свердловская область заняла второе место в России по количеству земельных участков, расположенных в зонах подтопления и затопления. Как сообщает РИА «Новости», в регионе насчитывается 196 541 такой участок, при этом на 42 223 из них размещены здания. 

По данным сервиса ГИСЛС, в 84 регионах страны в границах установленных зон затопления и подтопления полностью или частично находится 3,75 млн земельных участков. Из них 2,57 млн (69 %) — участки без зданий. Лидером рейтинга стал Краснодарский край, третье место занял Дагестан.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту территории от негативного воздействия вод. Документ устанавливает прямой запрет на строительство капитальных объектов в зонах затопления и подтопления — исключение сделано лишь для сооружений инженерной защиты. В правительстве рассчитывают, что мера позволит исключить возведение нового жилья в потенциально опасных зонах.

Летом в Свердловской области наблюдался аномальный уровень осадков: дожди шли непрерывно с июня по июль, что привело к подтоплениям в десятках муниципалитетов. Самыми пострадавшими из них признаны Ирбит и Ирбитское муниципальное образование.

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