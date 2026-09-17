Гильдия риелторов предлагает пересмотреть запрет строительства в зонах подтопления

УрБК, Москва, 17.09.2026. Российская гильдия риелторов (РГР) предлагает ввести переходный период для проектов, запущенных до вступления в силу запрета на строительство в зонах затопления и подтопления, при условии, что их безопасность подтверждена. Соответствующее письмо гильдия направила спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину, пишет «РИА Недвижимость».

Подписал закон, запрещающий осваивать под капитальное строительство территории, подверженные затоплению и подтоплению, ранее президент РФ Владимир Путин. Исключение сделано только для объектов инженерной защиты. Переходный порядок для уже начатых проектов в нем не предусмотрен.

«Именно отсутствие переходного периода и создает основные риски дополнительных расходов и переноса сроков ввода жилья и социальных объектов: «земельные участки приобретались, согласования выдавались, средства вкладывались исходя из прежних требований», — говорится в письме.

Чтобы этого избежать, гильдия предлагает распределить условия освоения территорий по степени опасности и возможности инженерной защиты, с учетом климата и географии регионов. Там, где обеспечить допустимый уровень риска невозможно, запрет следует сохранить, уточняют в гильдии. Одновременно риелторы считают нужным закрепить порядок защитных мероприятий и принять программы защиты населенных пунктов: обследование и ремонт дамб и других сооружений, развитие водоотведения и регулярное обслуживание инфраструктуры. В том числе предлагается адаптировать ранее утвержденные градостроительные решения и провести межведомственную оценку последствий ограничений.

Уточним, что до принятия документа запрещалось строительство в зонах подтопления лишь в случае, если здания не были обеспечены инженерной защитой от негативного воздействия вод. Теперь запрещено любое капитальное строительство, а также освоение территорий, подверженных паводкам.