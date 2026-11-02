Ассоциация больших данных выступила против ограничений электронных подписей в трудовых договорах

УрБК, Москва, 02.11.2026. Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая в том числе «Яндекс», VK, «Сбер» и операторов связи, выступила против предложений Минтруда по ограничению использования простой электронной подписи при оформлении кадровых документов. По оценке объединения, изменения могут привести к дополнительным расходам компаний и усложнить процедуры для работников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АБД в Минэкономразвития от 26 октября.

Законопроект Минтруда предусматривает изменения в Трудовой кодекс РФ, в том числе возможность использования мессенджера «Макс» для взаимодействия работодателей и сотрудников. Предполагается, что документы можно будет просматривать и подписывать на портале «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ».

В АБД считают, что при принятии документа в предложенной редакции работодателям придется интегрировать корпоративные информационные системы с государственной инфраструктурой либо использовать другие способы электронной подписи. В первом случае расходы на подключение к инфраструктуре «Госуслуг» могут составить около 32 млн руб. на одну компанию, во втором — дополнительные затраты на отправку кодов авторизации по СМС или через «Макс» могут достигать 100 млн руб. в год.

Сейчас для подписания повседневных кадровых документов, например заявлений на отпуск, работники могут использовать простую электронную подпись, созданную в информационной системе работодателя. Предлагаемые поправки, по мнению АБД, потребуют двухфакторной авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) при подписании каждого электронного документа.

«В предлагаемой редакции законопроект исключает использование простой электронной подписи, выпущенной в системе работодателя, даже для повседневных документов, например заявления на отпуск. Это потребует перестройки кадровых процессов и дополнительных расходов работодателей и разработчиков», — сообщили в ассоциации.

Кроме того, в АБД считают, что формулировки законопроекта могут быть истолкованы как обязанность работодателя обеспечить сотрудникам доступ к кадровым документам в мессенджере «Макс».

В самом мессенджере изданию сообщили, что отправка сообщений для подписания документов через «Госключ» для бизнеса бесплатна.

В Минэкономразвития подтвердили получение обращения и сообщили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В Минтруде отметили, что законопроект прошел общественное обсуждение и сейчас дорабатывается с учетом предложений работодателей.