29 сентября Т‑Банк провел в Екатеринбурге, в Ельцин Центре, фестиваль‑экспедицию «Локальный код». Через неделю, 8 октября, свой Бизнес-Фест 2026 представил Сбер в МТС‑Холле. Тайному наблюдателю от ИАА «УралБизнесКонсалтинг» посчастливилось посетить оба мероприятия, и редакция делится впечатлениями участника.

«Юношеский задор» или «Взрослый пессимизм»

Первое, что бросается в глаза, — это, конечно, состав участников. По субъективным ощущениям, на фестивале Т‑Банка собрались гости, традиционно относящиеся к поколениям Z и миллениалов. У Сбера это, в первую очередь, те же миллениалы и многочисленные «иксы» — предприниматели с опытом, стажем и благородной сединой в волосах — от бизнес‑климата и ставок НДС.

Сбер сам определил главное слово фестиваля — «устойчивость». Главным словом Т‑фестиваля можно смело назвать «вайб». В Ельцин Центре царила атмосфера космодрома: еще немного, еще чуть‑чуть — и мы запустим наш региональный бизнес, вот‑вот используем наши локальные коды, до успеха — два шага и несколько баночек майонеза «Провансаль» Екатеринбургского жирового комбината.

В МТС‑Холле собрались умудренные опытом и уже прошедшие не один кризис клиенты банка. Когда ведущий спросил, есть ли в зале «не клиенты», поднялся весьма редкий лесок рук — даже не лесок, а так, рощица, хотя зал был заполнен. Основные тезисы спикеров — выживать, резать косты, отказываться от неэффективных проектов, сокращать персонал.

Практически все спикеры — а это топы отечественного «вайбового» бизнес‑коучинга: Юлия Меньшова, Илья Авербух, Игорь Стоянов, Дмитрий Кибкало и добавленный для пристройки к региональной аудитории екатеринбуржец Евгений Иванов — делились тем, как переживали кризисы и выходили из них помолодевшими, отдохнувшими и полными сил, брались за новые проекты, которые вскоре тоже приходилось спасать исключительно хирургическим путем.

Соответствовала подходу и организация: на Сбере все устойчиво сидели в креслах (с небольшими перерывами), на Т‑Банке все перемещались между залами, проводили время в очередях, следили за созданием арт‑объекта и уже в паузах между этими важными активностями участвовали в панельных дискуссиях.

Локальные коды

Как Т‑Банк «обналичил» региональные коды, мы подробно писали здесь.

Сбербанк действовал тоньше и тактичнее. Со сцены неоднократно намекали, что Екатеринбург — один из 20 городов фестивального роуд‑шоу, и особых почестей самобытности не воздавали: спикеры честно отрабатывали местную повестку возгласами «Привет, Екатеринбург!», но в целом вместо Екатеринбурга мог быть Челябинск, Пермь или Новосибирск — все примерно одинаково.

Хотя нет. В одной из презентаций спикера размещалось стилизованное изображение Белой башни; за правильный подсчет количества слайдов с ним выдавали подарок.

Была, правда, надежда. Так как Сбер продвигает свою нейросеть GigaChat, гостям феста был предложен интерактив между чатом и ведущим: сеть сгенерировала образ предпринимателя Екатеринбурга (хотя, если честно, он был больше похож на усредненного фестивальщика Т). И когда в процессе подбора имени его назвали Александром, оставался один шаг до «Саша с Уралмаша», но он сделан не был. Поэтому этимология имени обобщающей региональной бизнес‑генерации осталась загадкой: или это все‑таки Саша в исполнении Бориса Андреева из легендарного фильма «Два бойца», или уже прижившаяся в столицах ирония вроде «Ты что, с Урала?», красиво и с недосказанностью разыгранная звездным конферансье.

Вещественное оформление

Тут, надо признать, было грустно. И там, и там — стикерпаки и доски объявлений (они же — «зоны осознанного нетворкинга»). У Т‑Банка, правда, перед тем как повесить объявление, надо было подписать согласие на все. Сбер был более добр и просил подписать документы только в зоне записи видеовизитки.

Да, зоны нетворкинга опять же показывали разрыв между вайбом и зрелостью. У молодых да задорных все клеили куда хотели, и «ищу клиента — ищу подрядчика» отличались только размером стикера. У Сбера было три сектора: «ищу партнера», «ищу клиента» и «ищу подрядчика» — с очень четкой дифференциацией по цвету карточки. Ну и сектор «ищу подрядчиков» был почти в два раза меньше, что отражало понимание устойчивости, законов спроса и предложения и текущей ситуации (это подтвердила практика — объявлений было так себе).

Т‑Банк дарил welcome‑набор: шоппер, блокнот, ручку и стикерпак «Мал, да Урал» (почему Урал мал на фоне Т‑Бизнеса — оставим конспирологам). Сбер ограничился бейджем, который был ровно в два раза меньше, чем в прошлом году (да и ленточка на шею тоже поуже), без персональной наклейки (срезали затраты на принтеры): экономика должна быть экономной.

Спикеры и очереди

На Т‑фестивале очереди стояли за кастомизированным мерчем, за получением пластика от банка и за бьюти‑наборами, для получения которых надо было поучаствовать в активности. Кофе поколению Z наливали бесплатно.

На Сбер-Фесте очереди стояли за кофе в перерывах (участники делали хоть какую‑то кассу буфетам МТС‑Холла), была очередь задать вопросы спикерам. Самая большая очередь — сфотографироваться с топ‑спикером Ильей Авербухом.

В итоге — вот оно, проявленное фундаментальное различие двух фестов, по селфи в соцсетях: «Я и бьюти‑пак» и «Я и Авербух». Субъективно, Илья Авербух, конечно, солиднее будет.

Все‑таки спикеры — это главное, на кого шли люди, и топы от Сбера «жгли» на совесть, мотивировали зал, держали его в напряжении. На часовом шоу от Игоря Стоянова (основатель «Персоны» и «Бьюти Парков», визионер, лидер индустрии «Человек. Красота и здоровье») некоторые даже записывали в ежедневники озвученную им пятиуровневую иерархию развития предпринимателя‑лидера: «Эксперт, достиженец, индивидуалист, стратег и алхимик».

На Т‑Банке аншлага на фотографирование с топ‑спикером Игорем Черноголовым замечено не было.

Заметки на полях

Сберу немного не повезло: именно в день феста в Екатеринбурге головной офис проводил мегаконференцию «СберИнвестиции» с участием Германа Грефа, и, видимо, все руководство местного отделения в порядке служебной дисциплины было там — физически или через интернет. Приветствие участникам саммита в Екатеринбурге потому было кратким и сдержанным.

И еще. Так или иначе, оба феста касались главного: как выжить в кризис и заработать денег. И одна мысль постоянно закрадывалась в голову. Ладно, тут редакционное задание: итогом двухдневной тусовки стал этот материал.

Бьюти‑паки, пледы, стикеры — все это хорошо. Но к тем людям, которые могут позволить себе целый рабочий день сидеть и слушать отличные мотивирующие доклады звезд (которые, кстати, получают за это гонорар), возникает немой вопрос: «А вы работать не пробовали?».

Да, для многих участие в подобных мероприятиях — часть профессиональной деятельности, действительно нетворкинг и новые полезные знакомства, в том числе — с банковскими продуктами.

Но раньше, когда деревья были выше и зеленее, подобные стратегические сессии (а именно так можно классифицировать происходившее и в Ельцин Центре, и в МТС‑Холле) организовывали и проводили в выходные, чтобы не отрывать предпринимателей от важнейшего — от зарабатывания денег в рабочее время.

Может, имеет смысл пересмотреть концепцию проведения подобных фестов с учетом экономической ситуации, отделить культурологию от психотерапии, уйти от стикер‑штампов и общаться с аудиториями как‑то по‑новому?

Фестивалить так фестивалить.