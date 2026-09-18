Город молодежных амбиций

Международный фестиваль завершился в Екатеринбурге, объединив более 10 тыс. молодых людей из 191 страны. В течение недели участники встречались с представителями федеральной власти, бизнеса, науки и культуры, обсуждали образование, технологии, международное сотрудничество и будущее молодежной политики, а также знакомились с регионами России. Главными площадками МФМ стали «Екатеринбург-Экспо», кампус Уральского федерального университета (УрФУ), специализированный учебно-научный центр, Исторический сквер и Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского.

Фестиваль проходил с 11 по 17 сентября под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Его участниками стали 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных граждан в возрасте до 35 лет. Свердловскую область представляли 434 человека. Кроме того, в программе участвовали около 1 тыс. подростков от 14 до 17 лет.

О проведении МФМ-2026 в Екатеринбурге президент России Владимир Путин распорядился в декабре 2025 года. Фестиваль стал частью мероприятий национального проекта «Молодежь и дети». Основная программа включала более 600 мероприятий. Участники могли посетить свыше 300 экскурсий, выставочную экспозицию из 121 стенда, лекции и дискуссии, а также концерты и другие культурные события.

В организацию фестиваля были вовлечены около 2 тыс. волонтеров. В культурной программе выступили более 2 тыс. артистов. Для иностранных гостей подготовили маршруты по регионам России: после завершения основной программы около 1 тыс. участников отправились в поездки по 35 регионам, на федеральную территорию «Сириус», а также в Абхазию и Южную Осетию.

Екатеринбург впервые принял мероприятие такого масштаба. При этом фестиваль стал продолжением традиции международных молодежных встреч, которую Россия развивает после Всемирного фестиваля молодежи 2024 года на федеральной территории «Сириус». Тогда мероприятие собрало 20 тыс. участников из 190 стран. В 2025 году фестивальная программа прошла в Нижнем Новгороде и объединила 2 тыс. человек из 120 стран.

Одной из особенностей МФМ-2026 стала масштабная просветительская программа. Перед участниками выступили представители федерального правительства, администрации президента, министерств и крупных российских организаций. В Екатеринбург приехали вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев и Дмитрий Григоренко, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр транспорта Андрей Никитин, а также другие представители федеральных ведомств.

В рамках фестиваля Андрей Никитин обсудил с участниками развитие транспорта и беспилотных технологий. В частности, министр сообщил о планах организовать беспилотные грузовые перевозки между Россией и Китаем. По его словам, такие перевозки уже выполняются между Санкт-Петербургом, Москвой и Казанью, а российский беспилотный грузовик недавно добрался до Астаны.

Участники также встретились с Максимом Орешкиным и Андреем Фурсенко. Отдельное внимание было уделено искусственному интеллекту, развитию науки и технологиям будущего. Руководитель Курчатовского геномного центра Максим Патрушев говорил о биоэкономике и технологиях, которые могут изменить производство и жизнь человека в ближайшие десятилетия.

Одним из центральных событий стал открытый диалог с министром иностранных дел Сергеем Лавровым «Новая архитектура мира». В выступлении глава МИД говорил о международных отношениях, многополярности, роли молодежи и необходимости развития связей между странами.

«Мы выступаем за то, чтобы, несмотря на порой существенные противоречия между западной и восточной частью евразийского континента, наводить мосты», — заявил С. Лавров на фестивале.

На церемонии закрытия министр также отметил значение международного общения участников. «Несмотря на порой очень большие расстояния, вы все собрались здесь, увидели, как живет Россия — страна открытая, дружелюбная. Организаторы постарались сделать все возможное и невозможное, чтобы вы чувствовали себя здесь комфортно», — сказал С. Лавров.

На итоговой пресс-конференции председатель оргкомитета МФМ-2026, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал одним из главных результатов фестиваля — изменение представлений иностранных участников о России. По данным проведенного в дни мероприятия опроса, после фестиваля 95% иностранных участников положительно относились к России, 92% заявили о желании вновь посетить страну. Среди российских участников, делегатов и организаторов 97% сообщили, что испытывали чувство гордости за Россию.

«В Организации Объединенных Наций 193 страны, здесь, в Екатеринбурге, на Урале, были делегации из 191 страны мира. Весь мир собран <…> Первая эмоция у них практически у всех — удивление, потому что они читали и слышали совсем другое. А потом это удивление потихоньку трансформировалось в уважение, восхищение <…> Многие признавались, что в их странах нет таких возможностей для самореализации молодежи, которые есть в России», — сказал С. Кириенко.

Еще одним показателем интереса к содержательной программе организаторы назвали спрос на образовательные мероприятия. В течение фестиваля участники посещали лекции, дискуссии и выставки, некоторые площадки из-за большого количества желающих продлевали время работы. Кроме того, гости увезли с собой более 7 тыс. книг российских авторов на русском и иностранных языках. Губернатор Свердловской области Денис Паслер назвал проведение МФМ большой ответственностью для региона и отметил вклад жителей Екатеринбурга и области.

«Хочу поблагодарить наших жителей за гостеприимство, за то, как они с удовольствием принимали гостей, гордились, рассказывали о своих городах, об области, о значимости региона. Не просто так наш регион называют опорным краем державы. То, каким увидели город гости, то, как его мы сами всегда видели, — это город молодежи мира. Это дорогого стоит. Это точно то наследие, которое город должен и будет нести все последующие годы», — сказал Д. Паслер.

После завершения фестиваля Д. Паслер заявил о готовности Екатеринбурга побороться за звание молодежной столицы России в 2027 году. По его словам, город получил необходимый опыт благодаря проведению МФМ, а регион располагает соответствующими компетенциями и молодежным сообществом.

«Екатеринбург – столица молодежи мира! Это единодушно признали иностранные гости, участники, организаторы Международного фестиваля молодежи. И, конечно, Екатеринбург готов бороться за звание молодежной столицы России в следующем году. У нас для этого есть компетенции, опыт проведения МФМ и наша замечательная молодежь», — написал Д. Паслер в своем канале в мессенджере «Макс».

Губернатор также отметил, что проведение фестиваля позволило показать Екатеринбург и Свердловскую область зарубежным участникам. По его словам, важной частью результата стала работа организаторов, волонтеров и жителей региона.

«Я каждый день присутствовал на площадках и видел, как молодежи откликаются все события. Это огромный труд организаторов, волонтеров, всех, кто находился на Международном фестивале не как гость или участник, а как человек, от которого зависели комфорт, безопасность и атмосфера. Огромное спасибо Сергею Владиленовичу Кириенко, дирекции фестиваля, всем волонтерам из других регионов и уральцам, которые работали на полях фестиваля. Все вместе мы сделали этот фестиваль уникальным, по-настоящему на мировом уровне», — написал Д. Паслер.

По приведенным губернатором данным, общая площадь задействованных в фестивале локаций, включая уличные площадки, «Екатеринбург-Экспо», Дворец водных видов спорта и кампус УрФУ, составила около 1 млн кв. м. Ежедневно готовили более 30 тыс. порций еды. В дни фестиваля дежурили около 100 медработников и волонтеров-медиков, работали 12 пунктов оказания медицинской помощи.

В проведении мероприятия участвовали 2,5 тыс. волонтеров и 120 переводчиков-синхронистов. Аттестованные экскурсоводы Свердловской области провели более 600 экскурсионных программ для 27 тыс. гостей. В культурной программе приняли участие артисты из 40 творческих коллективов.

«Мы достойно встретили гостей. Свердловская область вновь доказала свою искренность, открытость и радушие!» — отметил Д. Паслер.

По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, еще одним результатом фестиваля стало развитие международного сотрудничества в молодежной сфере. В Екатеринбург приехали руководители молодежных ведомств 20 стран. На площадке МФМ были заключены пять международных соглашений, еще 15 договоренностей планируется проработать до конца 2026 года.

«Мы познакомили их с российской системой по работе с молодежью. На самом деле в России у нас уникальные технологии работы с молодыми людьми, которые удивляют наших коллег в мире. Показали молодежные центры, познакомили с лидерами разных студенческих сообществ», — сказал Г. Гуров.

Проведение МФМ стало для Екатеринбурга не только международным событием, но и поводом обсудить дальнейшее развитие города. На итоговой пресс-конференции Сергей Кириенко и Денис Паслер говорили о возможном участии Екатеринбурга в конкурсе на звание молодежной столицы России в 2027 году.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил закрепить за городом новый статус — города молодежи мира. По его словам, эту инициативу он обсудил с губернатором во время церемонии закрытия фестиваля. Мэр также призвал сохранить наследие МФМ и использовать его в дальнейшем развитии города.

МФМ-2026 стал для Екатеринбурга одновременно международной площадкой для общения молодежи, образовательным и культурным событием и испытанием городской инфраструктуры, а еще — ярким городским событием. В течение недели город принимал представителей разных стран, а участники получили возможность не только познакомиться с российскими проектами и практиками, но и продолжить международные контакты после завершения фестиваля.