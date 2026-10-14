«Могут быть проблемы на сервере»

Повреждение трех важных дата-центров «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, называемых в самой компании «железным сердцем», привело к масштабным сбоям в работе цифровых сервисов компании и сторонних платформ. Восстановление инфраструктуры осложняется необходимостью оценить повреждения и заменить оборудование, поставки которого могут занять до полугода. Последствия затронули не только пользователей, но и бизнес, зависящий от облачных мощностей, рекламных инструментов и платежных сервисов компании.

В течение четырех дней, с 8 по 11 октября, были нарушены работа или функционирование отдельных систем трех дата-центров «Яндекса». Первый серьезный инцидент произошел в ночь на 8 октября в Сасово Рязанской области: на площадке возник пожар, работа дата-центра была полностью остановлена. Затем, 9 октября повреждения получил объект в Калужской области, а в ночь на 11 октября была остановлена работа дата-центра во Владимирской области. Пострадавших среди сотрудников не было, сообщала компания.

Мощность площадки в Сасово составляет около 12 МВт, во Владимирской области — порядка 40 МВт. В Калужской области расположен комплекс мощностью 63 МВт с более чем 3,8 тыс. серверных стоек. Таким образом, совокупная заявленная мощность трех объектов достигает примерно 115 МВт. Для сравнения, общая мощность российского рынка дата-центров на начало 2026 года оценивалась NF Group примерно в 1,8 ГВт, включая коммерческие, корпоративные и государственные площадки. При этом не все мощности трех объектов выведены из строя: калужский дата-центр пострадал частично.

Инциденты затронули инфраструктуру, на которой работают как собственные сервисы «Яндекса», так и системы его клиентов, использовавшие облачную инфраструктуру компании. При этом масштаб нарушений различался: одни ресурсы полностью переставали работать, у других были недоступны отдельные функции или возникали задержки. В Сасово, в частности, размещались два из трех суперкомпьютеров компании, используемых для разработки и обучения моделей искусственного интеллекта. Восстановить работу дата-центров без оценки состояния оборудования невозможно: часть серверов и связанных с ними систем могла получить повреждения, а масштабы последствий еще предстоит определить.

Массовые сбои начались после первого инцидента и усилились по мере возникновения проблем на других площадках. Среди собственных продуктов «Яндекса» о перебоях сообщалось в работе поиска, «Карт», «Почты», «Диска», «Документов», «Таблиц», «Телемоста», «Яндекс Go», «Яндекс Про», «Еды», «Лавки», Delivery Club, «Маркета», «Пэй», «Сплита» и «Супер Сплита», «Музыки», «Кинопоиска», «Книг», «Игр», «Алисы» и «Алисы AI», умных колонок «Станция», системы умного дома и приложения «Дом с Алисой». Перебои также затронули рекламные инструменты «Директ», «Метрику» и «Вебмастер», а также облачную платформу Yandex Cloud. В частности, пользователи сообщали о проблемах с заказом поездок и доставкой, доступом к файлам и корпоративным инструментам, платежами и переводами, работой голосового помощника и устройств умного дома.

Среди сторонних ресурсов, о проблемах которых сообщалось в связи с инцидентами в дата-центрах, были сайт и приложение сервиса недвижимости «Циан», сайты девелоперов «А101», «Гранель» и «Брусника», аналитический сервис Megabitus компании TelecomDaily, а также системы электронной отчетности и документооборота группы компаний «Астрал». Кроме того, сообщалось о сбоях облачных сервисов «1С», приложения для знакомств Twinby и конструктора чат-ботов Salebot.

Проблемы также фиксировались у сервисов доставки и торговли. Среди них — приложения «Додо Пиццы», «Магнита», «Ленты», «М.Видео», «Вкусно — и точка», Lamoda, «Аптеки.ру», сети зоомагазинов «Четыре лапы» и сети кофеен «Дринкит». О перебоях сообщали пользователи такси «Везет» и Fasten, а также приложения сети фитнес-клубов DDX Fitness: в последнем случае посетителей пропускали через администраторов. Сбои отмечались и в работе корпоративного мессенджера Т-Банка.

Перебои затронули и отдельные государственные, региональные и транспортные ресурсы. Сообщалось о проблемах с ветеринарной системой «ВетИС», сайтами властей Калужской области и администрации Калуги, онлайн-продажей билетов перевозчика «Мострансавто» и сайтом аэропорта Пулково. Проблемы с сервисами «Яндекса» также фиксировались за пределами России — в частности, у «Яндекс Go» и «Яндекс Про» в Казахстане, Беларуси, Армении и Сербии.

Отдельно 8 октября, на фоне первого массового сбоя в Рунете, пользователи жаловались на недоступность «Авито», T2, онлайн-кинотеатра Ivi, сервиса «Профи.ру», сайтов РБК, «Коммерсанта», «Ведомостей», «РИА Новости», «Интерфакса», «Вестей», «Российской газеты» и 3DNews. Сообщалось также о перебоях в работе приложений Т-Банка, «Т-Инвестиций» и «Райффайзенбанка». У последнего некоторые пользователи не видели остаток на счете и историю операций. РЖД предупреждала о возможном замедлении загрузки сайта, при этом приложение «РЖД Пассажирам» продолжало работать штатно.

Для пользователей последствия оказались заметны в повседневных операциях: от заказа такси и доставки еды до доступа к платежным инструментам и онлайн-сервисам. Особенно чувствительными перебои стали для рынка такси, где «Яндекс» занимает доминирующее положение среди цифровых платформ заказа поездок. При нарушении работы приложения пользователи столкнулись с ограниченным выбором привычных способов заказа машины, оплатой и увеличением времени на дорогу, а водители — с проблемами доступа к заказам, выводом заработанных денег и другими проблемами сервисных процессов.

Сбои также затронули коммерческие процессы. Компании, размещающие данные и приложения в Yandex Cloud, столкнулись с риском временной недоступности собственных сервисов. В рекламном направлении проблемы с «Директом» и «Метрикой» затруднили управление кампаниями, контроль расходов и оценку их эффективности. По данным «Коммерсанта», часть рекламодателей решила остановить продвижение в «Директе» и рассмотреть альтернативные площадки. На фоне роста спроса стоимость рекламного аукциона в VK увеличилась на 15–20% в отдельных широких категориях аудитории.

Восстановление работы сервисов началось поэтапно. «Яндекс Пэй» вновь открыл доступ к переводам и платежам для части пользователей, однако сервис продолжал работать нестабильно, а доступ расширяли постепенно, чтобы не перегружать систему. В «Яндекс Рекламе» восстановили некоторые инструменты и доступ к отдельным кабинетам, но управление кампаниями и просмотр отчетов в «Директе» оставались ограниченными. Таким образом, восстановление отдельных функций не означает полное возвращение всех сервисов к штатной работе.

В «Яндексе» сообщили, что специалисты продолжают оценивать состояние инфраструктуры и предпринимают меры для восстановления сервисов. Компания также договорилась с облачными провайдерами Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и приложений клиентов, чтобы помочь им перенести часть нагрузки на альтернативные площадки.

Однако такая миграция не всегда происходит мгновенно: для переноса необходимо обеспечить доступ к данным, настроить инфраструктуру и проверить работу приложений в новой среде. Кроме того, резервные мощности партнеров ограничены и могут быть востребованы сразу несколькими компаниями.

«Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры — пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно», — сообщила команда «Яндекса» в опубликованном 9 октября обращении, обновленном после остановки площадки во Владимирской области 11 октября. Компания подчеркнула, что ее приоритетная задача — обеспечить работу сервисов и помочь пользователям и клиентам, которых затронули сбои.

Ни в «Яндексе», ни аналитики не берутся называть точные сроки восстановления дата-центров, которые, по выражению самой компании, составляли «железное сердце» ее инфраструктуры. И сумма ущерба здесь особой роли не играет — компания не жалела средств на дата-центры — последние десять лет на эти цели уходило до 50–60% выручки компании. Эксперты указывают, что главная проблема для IT-гиганта, как и для всех онлайн-платформ по всему миру, — глобальный дефицит памяти.

Кризис чипов и необходимых комплектующих в мире планировалось преодолеть за счет китайских производителей CXMT и YMTC, которые должны были запустить собственный выпуск памяти. Однако из-за санкций США обе компании отложили, если вовсе не свернули проекты.

Глава Micron Санджей Мехротра, представляя отчет за третий квартал 2026 финансового года, прежде признал, что компания пока не видит, когда предложение догонит спрос. По его словам, спрос будет обгонять предложение и в 2027, и в 2028 годах. Более 75% памяти, которую Micron планирует выпустить в 2027 году, уже продано. Большинство нынешних переговоров с клиентами касается поставок на 2028 год. Новые производственные цеха компания запустит только в 2028 году, и выпуск на них будет расти постепенно.

В Samsung ожидают, что в 2027 году на HBM придется около 30% кремниевых пластин производителей оперативной памяти, тогда как раньше эта доля составляла около 20%. HBM — это сверхбыстрая память, которую ставят в ускорители для обучения нейросетей. Ее производство отнимает у обычной памяти больше ресурсов: по данным Micron, для производства того же количества бит HBM3E требуется примерно втрое больше ресурсов кремниевых пластин, чем для DDR5 на том же техпроцессе. Контракты на 2027 год производители уже заключают по повышенным ценам.

В целом же, по оценкам аналитиков, на дата-центры до 2029 года будет приходиться до 70% потребления чипов. «Яндекс», как и другие IT-компании зависит от дисбаланса спроса и предложения, поэтому ни один эксперт не берется даже предполагать точных сроков.

Другой вопрос, что доминирование компании в отдельных секторах привело к неприятным последствиям для пользователей и партнеров сервисов «Яндекса». Один из ярких примеров — агрегатор «Яндекс. Такси». Водители, например, до сих пор жалуются на проблемы с расчетом стоимости поездок и сложностями в получении средств.

Например, бывают случаи, что алгоритмы в часы пик в два раза занижают стоимость поездок в сравнении с «доаварийным периодом», говорят водители. Но куда хуже ситуация, когда пассажиры показывают ценник за поездку в разы ниже, чем у таксиста. И алгоритмы вычитают разницу из кошелька водителей. Попытки партнеров связаться с поддержкой успехами не увенчались — часть техподдержки просто недоступна.

Как пояснил ИАА УрБК член экспертного совета ФАС России Дмитрий Тортев, о возможных негативных последствиях доминирования онлайн-платформ экспертное сообщество не раз уведомляло ФАС и профильные ведомства. Но похоже, что в сценариях развития электронной коммерции просто не были предусмотрены (или считались минимальными) риски подобного масштабного сбоя, когда выход из строя экосистемы доминирующего игрока приводит к таким последствиям.

Второй момент связан с оценкой ущерба для бизнеса, который массово мигрировал на облачные сервисы «Яндекса» после 2022 года. До сих пор никто не давал каких-либо оценок потери данных, хранившихся в пострадавших дата-центрах на физических носителях. Бизнес все еще не может получить доступ к части своих хранилищ.