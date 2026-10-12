Повреждение трех дата-центров «Яндекса» может привести к росту цен на облачные услуги

УрБК, Москва, 12.10.2026. Работа трех дата-центров «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях была нарушена в течение нескольких дней, что привело к сбоям сервисов компании и ее облачных клиентов. Восстановление инфраструктуры может потребовать значительных затрат и привести к росту цен на вычислительные мощности, пишет «Коммерсантъ».

В ночь на 11 октября работа дата-центра во Владимирской области была полностью остановлена из-за повреждения инфраструктуры. Его мощность составляет около 40 МВт. На площадке также расположен суперкомпьютер «Галушкин», входящий в число наиболее мощных в России. В компании сообщили об отсутствии пострадавших и начале работ по устранению последствий.

Ранее, в ночь на 8 октября, был полностью выведен из строя дата-центр в Рязанской области мощностью около 12 МВт, где размещались два суперкомпьютера компании. Еще одна площадка в Калужской области, на которой находилось более 3,8 тыс. серверных стоек общей мощностью 63 МВт, была частично выведена из строя 9 октября.

На фоне произошедшего пользователи столкнулись с перебоями в работе ряда сервисов «Яндекса», включая «Яндекс Go» и «Почту». Проблемы также затронули компании, арендующие серверные мощности, в том числе сервис недвижимости «Циан», некоторых застройщиков и дейтинг-сервис Twinby. Позднее «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов.

Для размещения данных и приложений клиентов Yandex Cloud договорилась об ускоренном предоставлении ресурсов с облачными провайдерами Selectel, К2Cloud и VK Cloud. В «Яндексе» также заявили, что продолжают помогать партнерам в рамках текущих ресурсов платформы, опровергнув сообщения о приостановке резервирования мощностей для сторонних компаний.

Восстановление инфраструктуры может осложниться длительными сроками поставки оборудования. По данным «Коммерсанта», они могут достигать шести месяцев.

«Заказать сейчас значительный объем оборудования и ожидать, что его поставят до конца года,— утопия», — приводит издание слова представителя производителя электроники Fplus.

В компании также не исключили, что провайдеры начнут увеличивать вычислительные мощности. Это в четвертом квартале может привести к росту цен из-за дефицита предложения.

Другие операторы дата-центров уже принимают меры по усилению физической защиты инфраструктуры. По словам гендиректора хостинг-провайдера RUVDS Никиты Цаплина, российские площадки модернизируют системы защиты внешнего инженерно-технологического оборудования. Дополнительные расходы на безопасность, по его оценке, могут отразиться на стоимости услуг для конечных потребителей.

Доходы облачного направления «Яндекса» составляют около 30 млрд руб., или 2–4% выручки группы, отмечает партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. По его словам, оснащение дата-центров потребует значительных затрат на фоне дефицита вычислительных мощностей и роста цен на оборудование, в том числе ускорители для искусственного интеллекта.

Эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский считает, что замещение выбывших мощностей увеличит капитальные затраты компании и впоследствии может привести к удорожанию облачных услуг для клиентов.