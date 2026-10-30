УрБК, Москва, 30.10.2026. В России сократился вылов рыбы во всех рыбохозяйственных бассейнах, где ведется промысел. Это следует из данных Росрыболовства на 26 октября по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, пишут «Известия».

Так, вылов лосося сократился на 57,4%, трески — на 8,5%. Общий объем добычи рыбы в России снизился на 3,4% — до 3,93 млн т. Сильнее всего падение вылова в Азово-Черноморском бассейне — на 66,2%. В Волжско-Каспийском — на 17,2%, в Западном — на 4,3%, в Дальневосточном — на 1,5%, в Северном — на 0,8%. Еще на 13,8% упала добыча в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана.

Параллельно с падением вылова снизился и уровень освоения рыбаками промысловых квот: если в 2024 году он составлял 73,4%, в 2025-м — 68,7%, то к октябрю 2026 года — 55,5%. В Росрыболовстве отметили, что меняется структура вылова: если вылов лососевых упал, то объемы добычи минтая выросли на 2,2%, а сельди — на 37%.

Снижение предложения на фоне роста мировых цен привело к подорожанию рыбы на внутреннем рынке. Сильнее всего выросли в цене горбуша (на 103%), кета (на 80%), скумбрия и минтай. Сократилось и производство натуральной лососевой икры — на 68,4% за январь–август 2026 года. Среди причин роста цен эксперты также называли увеличение расходов на транспортировку.

В Росрыболовстве заявили, что, несмотря на снижение, ситуация в отрасли остается стабильной, а добыча основных видов рыбы позволяет сохранять стабильные поставки на внутренний рынок.