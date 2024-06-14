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Вчера, 12:23

Вылов рыбы в России в I полугодии вырос на 1%

УрБК, Москва, 04.07.2024. В I полугодии 2024 года в России выловили 2,52 млн т рыбы, что на 1% выше показателя аналогичного периода 2023 года, пишет ТАСС.

«К 3 июля 2024 года вылов всеми российскими пользователями превысил 2,52 млн тонн — на 1% больше уровня 2023 года за аналогичный период», — цитирует агентство пресс-службу Росрыболовства.

В Дальневосточном бассейне было добыто 1,9 млн т рыбы, в Северном бассейне — почти 268,3 тыс. т, в Западном бассейне — 49 тыс. т, в Азово-Черноморском бассейне — 16 тыс. т, в Волжско-Каспийском бассейне — 46 тыс. т, в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана — более 229 тыс. т.

По итогам 2023 года объем вылова рыбы составил 5,3 млн т, что является рекордным показателем за 30 лет.
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