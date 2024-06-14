Вылов рыбы в России в I полугодии вырос на 1%

УрБК, Москва, 14.06.2024. Объем сборов российских страховщиков по ОСАГО в I квартале 2024 года составил 72,9 млрд руб., ...26.04.2024 В России в марте 2024 года было выпущено 62 тыс. автомобилей
УрБК, Москва, 26.04.2024. В марте 2024 года в РФ было выпущено 62 тыс. машин, это на 86,7% больше, чем в марте 2023 ...22.06.2015 В Англии в бассейне произошла утечка химикатов
В Англии в бассейне произошла утечка химикатов, в результате чего пострадали более 30 человек. Об этом сообщает The ...21.03.2013 На Бали в бассейне утонул художник Мамышев-Монро
16 марта российский художник Владислав Мамышев-Монро утонул в бассейне глубиной около метра в небольшом отеле на Бали, ...19.07.2011 За I полугодие 2011 года россияне поймали 18 тонн рыбы
За полугодие 2011 года российские рыбаки выловили водных биоресурсов на 18 тыс. тонн, или на 0,8% больше уровня ...