Оптовая цена горбуши выросла почти на 50% за год

УрБК, Москва, 20.08.2026. На Дальнем Востоке — основном регионе промысла — оптовая стоимость горбуши на начало августа достигла 460 руб. за 1 кг, что на 46% выше показателя годичной давности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отраслевые данные.

Кета за тот же период подорожала на 17,8% — до 530 руб. за кг, нерка прибавила 3,7% и теперь стоит 850 руб. за кг. С начала путины в июне 2026 года цены на горбушу выросли на 19,5%, на кету — на 17,8%, на нерку — на 25%. Главная причина резкого удорожания — низкие темпы вылова.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), на 18 августа 2026 года совокупный вылов лососевых в России составил всего 82,55 тыс. т, что на 59,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом почти половина улова (49,6%) пришлась на горбушу, но и ее добыча обвалилась на 68,7% по сравнению с 2024 годом. Другие виды также показали снижение: вылов кеты упал на 30,6% (до 21,75 тыс. т.), нерки — на 56,2% (до 18,24 тыс. т.), кижуча — на 30,7% (до 1,41 тыс. т.).

В Росрыболовстве подчеркивают, что оптовые цены формируются под влиянием множества факторов: сезонности, объемов предложения, логистики, затрат на добычу и переработку, инфляции и спроса. Однако отраслевые эксперты единодушно связывают текущий рост цен именно с провальной путиной.

Прогноз ВНИРО на этот год — 229,7 тыс. т совокупного вылова дальневосточных лососей, что станет минимальным показателем с 2000 года. Впрочем, аналитики напоминают, что цикличность для лососевых характерна всегда: так, в период «лососевой депрессии» с 1958 по 1974 год объем промысла опускался до 34 тыс. т в год (в 1972-м).

Оптовый ценовой скачок пока не отразился на рознице. По данным Росстата, в июле 2026 года охлажденная и мороженая рыба лососевых пород в магазинах стоила в среднем 1,4 тыс. рублей за кг, увеличившись год к году всего на 2,9%. Для сравнения: остальная рыба прибавила 13,3% (до 443,1 руб. за кг).