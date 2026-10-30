Минцифры РФ предлагает блокировать вместе с аккаунтами мошенников в «Макс» их сим-карты

УрБК, Москва, 30.10.2026. Минцифры РФ предлагает блокировать вместе с аккаунтами мошенников в мессенджере «Макс» и все их сим-карты. Это предложение глава ведомства Максут Шадаев озвучил 29 октября на форуме Kazan Digital Week, пишет «Интерфакс».

Министр пояснил, что сейчас, когда в Max выявляют мошеннический аккаунт, сервис блокирует учетную запись и тем самым не дает злоумышленнику дальше использовать привязанный номер телефона в приложении. Но этого недостаточно: чтобы закрыть лазейку, нужно действовать на уровне операторов связи — блокировать не только ту сим-карту, которая фигурировала в мошенническом аккаунте, но и все сим-карты, оформленные на этого владельца.

Предлагается также ввести и «период охлаждения» — запретить на определенный срок оформлять новые сим-карты абоненту, если ранее с применением его номера совершались незаконные действия.

Цель — «разломать экономику» мошенников: сделать так, чтобы затраты на обход защитных механизмов превышали потенциальную выгоду, и злоумышленникам стало невыгодно действовать, пояснил министр. Эту инициативу Минцифры включило в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством (его представили в конце сентября 2026 года).