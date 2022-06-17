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Минцифры и ФАС решают вопрос о возможности отмены платы за раздачу мобильного интернета

УрБК, Москва, 22.09.2023. Минцифры РФ обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) вопрос отмены платной раздачи интернета с мобильных устройств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра цифрового развития РФ Максута Шадаева

«С одной стороны, операторы резко это начали коммерциализировать. С другой стороны, аргументы операторов тоже понятны, поэтому будем как-то пытаться найти баланс и с операторами, и с ФАС», — заявил Максут Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week.

По его словам, в интересах министерства рост скорости интернета, а также внедрение новых технологий и стандартов, что требует дополнительных затрат. В то же время М. Шадаев подчеркнул, что доступность услуг связи должна быть обеспечена всем категориям населения.
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