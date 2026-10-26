В Екатеринбурге открыто движение на улице Карла Маркса

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. В Екатеринбурге после благоустройства открыто движение на ул. Карла Маркса — от ул. Гоголя до ул. Розы Люксембург. На тупиковом ранее участке ул. Карла Маркса для сквозного проезда открыли дорогу на ул. Розы Люксембург.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что на участке обновили проезжую часть, обустроили тротуары и велодорожку, выполнили озеленение и установили новые элементы уличной инфраструктуры. Протяженность обновленного участка составляет 128 м. Ширина проезжей части — 7 м, тротуаров — от 2,25 м до 6,7 м. Для велосипедистов обустроили дорожку шириной 2,5 м.

В рамках благоустройства уложили почти тысячу квадратных метров нового покрытия проезжей части и более тысячи квадратных метров тротуаров. Площадь велодорожки составила 303 кв. м. На улице также нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки, обустроили газоны, высадили деревья и кустарники. Для удобства пешеходов и велосипедистов установили скамейки, урны и велопарковки. На участке организовано одностороннее движение в направлении ул. Розы Люксембург.

«Благоустройство улицы Карла Маркса стало частью комплексного обновления центральных улиц Екатеринбурга», — сообщили в департаменте информполитики города.

В Екатеринбурге на данный момент идет благоустройство набережной рек Исети и Ольховки и парка им. 50-летия ВЛКСМ. Готовность объектов составляет 90% и 95% соответственно. В сквере на ул. Генеральской заканчивают капитальный ремонт системы освещения. Работы на набережной и в парке проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Оба пространства планируют открыть для жителей города до конца 2026 года, хотя контрактные сроки завершения работ приходятся на конец 2027 года.