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Вчера11:12

В Екатеринбурге построят второй выезд из микрорайона Широкая речка

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. В Екатеринбурге утверждены проекты планировки и межевания территории для строительства и реконструкции улиц Анатолия Муранова, Архитектора Белянкина, Евгения Савкова и Новой.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что проект утвердил временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Дороги соединят ул. Репина с Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой (ЕКАД) и улучшат транспортную доступность микрорайона Широкая речка. Проектируемая территория площадью 66,4 га расположена в Верх-Исетском и Академическом районах Екатеринбурга. Общая протяженность планируемых к обустройству дорог составляет около 6,1 км. Проект предусматривает строительство и реконструкцию четырех участков улично-дорожной сети:

• ул. Анатолия Муранова протяженностью 1,5 км;
• ул. Архитектора Белянкина длиной 2,5 км;
• ул. Новой (продолжения улицы Вениамина Яковлева) протяженностью 0,6 км;
• ул. Евгения Савкова (от Новой до ЕКАД) длиной 1,5 км.

В частности, на ул. Анатолия Муранова предусмотрено шесть полос движения шириной от 3,5 до 3,75 метра. Для пешеходов и велосипедистов запроектированы тротуары или велопешеходные дорожки шириной от 3 до 7 м, а также отдельные велосипедные дорожки шириной 3 м.

Ул. Архитектора Белянкина расширят с четырех до шести полос шириной от 3,5 до 3,75 м. Ширина тротуаров или велопешеходных дорожек при этом составит от 3 до 6 м. Отдельные велодорожки запроектированы шириной 3 м.

На ул. Новой предусмотрено четыре полосы шириной 3,75 м каждая. Предполагаемая ширина тротуаров или велопешеходных дорожек составляет от 4,5 до 5,5 м, велосипедных дорожек — 3 м.

Ул. Евгения Савкова запланирована двухполосной. Ширина каждой полосы должна составить 3,75 метра, тротуаров или велопешеходных дорожек — 2,5 или 3 м. Отдельные велосипедные дорожки на этом участке не предусмотрены.

«Проект подготовлен в соответствии с генеральным планом Екатеринбурга до 2045 года. Утверждение документа определяет планировочные решения для будущего строительства», — сообщили в департаменте.

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