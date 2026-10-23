Глава Уральского ГУ Банка России прокомментировала решение по ключевой ставке

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. Совет директоров Банка России на очередном заседании оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 14% годовых. Как пояснила начальник Уральского главного управления ЦБ Марина Мясникова, решение носит выверенный характер и призвано обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4% к 2027 году.

Инфляционное давление в стране остается повышенным. В сентябре динамика роста цен не продемонстрировала значимого замедления. В Свердловской области годовая инфляция достигла 6,8% — показатель несколько превышает среднероссийский уровень. Ключевым фактором ускорения цен в регионе стала ситуация на топливном рынке: перебои в поставках спровоцировали рост стоимости моторного топлива на АЗС, сказала начальник Уральского главного управления ЦБ. Удорожание логистики, в свою очередь, транслируется в цены широкого круга товаров и услуг. Дополнительное давление на потребительскую корзину оказывает удорожание электроники и бытовой техники — в основном за счет роста транспортных издержек и волатильности валютного курса.

«Потребительская активность жителей региона постепенно замедляется. Люди стали более осторожно планировать крупные покупки. Розничное кредитование растет умеренно. За год в Свердловской области его объем вырос на 7,5%, а объем средств населения на вкладах за год увеличился на 11% и к сентябрю достиг 1,7 трлн. руб. Ставки по депозитам по-прежнему привлекательны и перекрывают инфляцию», — сказала М. Мясникова.

Бизнес‑среда в регионе проходит этап адаптации к сложившимся макроэкономическим условиям. По данным опросов Банка России, в октябре предприниматели Урала стали несколько оптимистичнее оценивать перспективы ведения бизнеса. Вместе с тем ценовые ожидания компаний в сентябре — октябре продемонстрировали рост. На рынке труда фиксируется постепенное снижение напряженности: предприятия всё реже фиксируют острый дефицит кадров. Планы по индексации заработных плат становятся более сдержанными, отметила М. Мясникова. Уровень безработицы в Свердловской области остаётся одним из самых низких в стране — около 1,9%. Отдельные компании, столкнувшиеся со снижением спроса, используют механизмы неполной занятости, что позволяет избегать массовых сокращений персонала.