Ставка затянулась

Банк России на заседании 23 октября, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых, а сроки возобновления ее снижения могут сдвинуться на 2027 год. Ускорение инфляции, повышение тарифов ЖКХ, устойчивый внутренний спрос и рост издержек бизнеса ограничивают возможности регулятора для смягчения денежно-кредитной политики. При этом высокая стоимость заемных средств продолжает сдерживать инвестиции и потребительскую активность, а для компаний это означает необходимость пересматривать финансовые планы и откладывать часть проектов.

Большинство опрошенных участников финансового рынка сходятся во мнении, что на ближайшем заседании ЦБ возьмет паузу. Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко ожидает сохранения ставки на уровне 14%, но допускает возобновление ее снижения в декабре, если инфляция продолжит замедляться. В Совкомбанке также прогнозируют сохранение текущего уровня ставки, однако считают, что регулятор может оставить ее неизменной и в конце года. Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка ожидает, что смягчение денежно-кредитной политики не возобновится до апреля 2027 года.

«Мы полагаем, что пауза в октябре продолжится, однако при дальнейшем замедлении инфляции регулятор может вернуться к снижению ставки минимальным шагом в декабре — до 13,75%», — отмечает Юрий Кравченко.

Главное препятствие для снижения ставки — ускорение роста цен. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, инфляция по итогам 2026 года может составить 7,1%, превысив текущий прогноз ЦБ в 6–7%. В Альфа-Банке ожидают инфляцию на уровне 7,5%. Среди факторов давления на цены аналитики выделяют рост стоимости топлива, увеличение транспортных расходов и индексацию тарифов ЖКХ с 1 октября, которая оказалась выше ожиданий.

«Мы видим ускорение инфляции в начале октября выше ожиданий, в том числе в устойчивых компонентах инфляции, и есть значимые риски того, что инфляция по итогам года превысит прогноз ЦБ 6-7%», — отмечает Михаил Васильев.

Даже если отдельные ценовые всплески окажутся временными, их последствия могут сохраняться дольше. Подорожание топлива и коммунальных услуг увеличивает издержки предприятий, которые постепенно переносят их в стоимость товаров и услуг. Одновременно сохраняются повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса. В таких условиях снижение ставки может оказаться преждевременным и затормозить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.

Дополнительный фактор неопределенности — состояние внутреннего спроса. По оценке аналитиков Альфа-Банка, октябрьский мониторинг настроений предприятий показал улучшение ожиданий бизнеса и планы по найму сотрудников в четвертом квартале. Сохраняется и активность в кредитовании. При ограниченных возможностях расширения производства дополнительный спрос способен поддерживать рост цен, даже если экономическая активность в целом замедляется.

«С учетом контекста в экономике мы ожидаем сохранения ставки на уровне 14% до апреля 2027 года и ожидаем среднюю ставку на 2027 год на уровне 13,3%», — говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка, подготовленном главным экономистом банка, Наталией Орловой.

Для предприятий сохранение ставки на уровне 14% означает продолжение периода дорогого финансирования. Банковские кредиты остаются затратным инструментом как для пополнения оборотных средств, так и для реализации инвестиционных проектов. Компании вынуждены тщательнее оценивать сроки окупаемости вложений, сокращать необязательные расходы и искать возможности повышения производительности.

Для промышленности и строительного сектора высокая стоимость денег особенно важна из-за длительного инвестиционного цикла. Решения о расширении мощностей, модернизации оборудования или запуске новых объектов требуют значительных первоначальных вложений, а эффект от них проявляется не сразу. При высоких процентных расходах часть проектов может быть отложена до улучшения условий финансирования.

Для Свердловской области, где значительную роль играют промышленность, строительство и малый и средний бизнес, продолжительная пауза в снижении ставки означает сохранение ограничений на кредитное финансирование развития. Предприятиям придется сопоставлять стоимость заемных средств с ожидаемой доходностью проектов. Для малого бизнеса дополнительным риском остается рост операционных расходов, поскольку возможности компенсировать удорожание аренды, логистики и коммунальных услуг повышением цен ограничены платежеспособностью клиентов.

В то же время высокая ставка поддерживает привлекательность сбережений. При сохранении жестких денежно-кредитных условий население получает стимул размещать свободные средства на депозитах, а не направлять их на текущее потребление. Это помогает сдерживать спрос и инфляцию, но одновременно ограничивает потенциал роста продаж в чувствительных к стоимости кредита сегментах, включая недвижимость и товары длительного пользования.

Прогнозы аналитиков различаются прежде всего по срокам возобновления смягчения денежно-кредитной политики. Юрий Кравченко допускает снижение ставки до 13,75% в декабре при дальнейшем замедлении инфляции. Михаил Васильев, напротив, ожидает сохранения 14% на декабрьском заседании и постепенного снижения до 13% к концу 2027 года. В Альфа-Банке считают, что пауза может продлиться до апреля следующего года, а средняя ставка в 2027 году составит 13,3%.

При этом аналитики допускают пересмотр прогнозного диапазона средней ставки на 2027 год в сторону повышения. В Совкомбанке не исключают его изменения с 10,5–12,5% до 11–13% или даже 11,5–13,5%. В Альфа-Банке также ожидают повышения нижней и верхней границ диапазона на 1 процентный пункт — до 11,5–13,5%.

Такая корректировка не обязательно будет означать подготовку к новому повышению ключевой ставки. Скорее, она укажет на то, что регулятор рассчитывает удерживать жесткие денежно-кредитные условия дольше, чем предполагалось ранее. Однако при закреплении инфляции на повышенных уровнях, дальнейшем росте инфляционных ожиданий и новых проблемах на топливном рынке сценарий повышения ставки в 2027 году также нельзя исключать.

Важным ориентиром станет обновленный среднесрочный прогноз Банка России, в том числе оценка инфляции и средней ставки на следующий год. Представленные параметры федерального бюджета на 2027–2029 годы, по оценке участников рынка, в целом соответствуют прежним предпосылкам ЦБ и сами по себе не требуют ужесточения политики. Поэтому ключевое значение будут иметь динамика цен, кредитования и спроса.

Октябрьское заседание, вероятнее всего, не принесет существенных изменений для заемщиков и вкладчиков. Ставки по кредитам и депозитам в ближайшие недели могут остаться близкими к текущим уровням, а заметной реакции рубля и рынка облигаций аналитики не ожидают, поскольку сохранение ставки уже учтено в ожиданиях. Для бизнеса главным фактором станет не само решение 23 октября, а продолжительность периода «дорогих денег». Чем медленнее будет снижаться инфляция, тем дольше предприятиям придется адаптироваться к высокой стоимости финансирования.