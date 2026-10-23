ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

УрБК, Москва, 23.10.2026. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Такое решение совет директоров регулятора принял 23 октября, сообщается в материалах ЦБ.

По оценке регулятора, во втором полугодии 2026 года российская экономика в целом растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление остается повышенным, инфляционные ожидания — высокими. Устойчивый рост цен, по оценке ЦБ, находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, в том числе из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.

В ЦБ считают, что для возобновления снижения устойчивой инфляции необходимо сдерживать рост совокупного спроса.

Дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор будет принимать с учетом динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также оценки рисков, связанных с внутренними и внешними условиями.

Базовый сценарий ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году. Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики вернется к 4% в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на целевом уровне.

Пресс-конференция по итогам заседания запланирована на 15:00 мск. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 5 ноября.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 18 декабря 2026 года.