Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Экономика в целом в 3к26 растет умеренными темпами. Текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось», — отмечается в сообщении.

По оценке ЦБ РФ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этого эффекта и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится.

Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%. В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем во II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 7% после 4,6% в среднем в предыдущем квартале.

На динамику цен в последние месяцы значимо влияли волатильные компоненты, в том числе моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост цен на моторное топливо отразился и на динамике устойчивой инфляции.

Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно, однако остаются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

По оперативным данным ЦБ РФ, в III квартале экономика растет умеренными темпами. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. Одновременно продолжается восстановление инвестиционной активности относительно уровней начала года.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается. Дефицит кадров продолжает сокращаться, рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике остается существенным. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного увеличилась.

Денежно-кредитные условия регулятор оценивает как умеренно жесткие. С учетом динамики ожиданий будущей инфляции их жесткость в реальном выражении несколько снизилась. Неценовые условия банковского кредитования остаются жесткими.

Кредитная активность в последние месяцы была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента. Портфель розничных кредитов рос умеренно. Склонность домохозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой.

Проинфляционные риски на среднесрочном горизонте выросли и преобладают над дезинфляционными. Среди основных рисков ЦБ называет возможный дисбаланс спроса и предложения при более высоком внутреннем спросе и продолжительном сокращении производственных мощностей в отдельных отраслях.

Дополнительными проинфляционными факторами могут стать повышенные инфляционные ожидания, более продолжительный рост зарплат темпами выше роста производительности труда, а также ухудшение перспектив мировой экономики и усиление ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности.

Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

В базовом сценарии ЦБ РФ ожидает, что годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на целевом уровне.

Дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор будет принимать с учетом динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 23 октября 2026 года. Резюме обсуждения ключевой ставки будет опубликовано 23 сентября.