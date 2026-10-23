Выручка застройщиков Екатеринбурга выросла почти на 19% за год

УрБК, Москва, 23.10.2026. Застройщики Екатеринбурга за девять месяцев 2026 года заработали 127,0 млрд руб., что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года (107,2 млрд руб.), это следует из данных bnMAP.pro.

В целом по стране застройщики в городах-миллионниках заработали около 2,5 трлн руб. за девять месяцев 2026 года, однако общая динамика отрицательная -2,3%. Главная причина — падение продаж в Москве: московские застройщики получили 980,5 млрд руб. (-20,7% г/г). Снижение валовой выручки также отметили в Краснодаре (93,5 млрд руб., -12,5%), Тюмени (65,8 млрд руб., -8,3%), Самаре (18,1 млрд руб., -3,6%) и Новосибирске (61,2 млрд руб., -0,9%).

Рост помимо Екатеринбурга показали Ленинградская область (129,4 млрд руб., +60,3%), Пермь (50,3 млрд руб., +49,6%), Уфа (67,8 млрд руб., +41,6%), Омск (14,2 млрд руб., +39,7%), Красноярск (32,0 млрд руб., +35,4%), Челябинск (29,7 млрд руб., +26,4%), Волгоград (21,2 млрд руб., +25,6%), Нижний Новгород (56,0 млрд руб., +23,2%), Казань (81,6 млрд руб., +18,3%), Московская область (299,1 млрд руб., +12,1%), Санкт-Петербург (279,9 млрд руб., +11,6%), Воронеж (36,1 млрд руб., +9,5%) и Ростов-на-Дону (65,8 млрд руб., +2,7%).

Общий итог по всем локациям — 2509,1 млрд руб. (-2,3%). Согласно сентябрьскому прогнозу аналитиков, по итогам этого года застройщики недосчитаются более 1 трлн руб. выручки от продаж квартир по ДДУ, а на фоне дефицита кредитного лимита крупные застройщики могут не сдать вовремя 59% проектов с вводом на 2026–2027 годах. Это следует из опубликованного ранее опроса портала «Движение.ру».