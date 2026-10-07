Крупнейшие застройщики рискуют не сдать больше половины домов

УрБК, Москва, 07.10.2026. На фоне дефицита кредитного лимита крупные застройщики могут не сдать вовремя 59% проектов с вводом на 2026–2027 годах. Это следует из опроса портала «Движение.ру» среди крупнейших девелоперов страны.

Согласно опросу, 55% проектов изначально имели недостаточный кредитный лимит. Еще 43% — имели сложности в получении дополнительных средств.

Одновременно с этим дорожают банковские услуги при падении рентабельности девелоперов. По оценкам участников опроса, в ряде проектов все банковские расходы уже достигают порядка 20% цены квадратного метра — это пятая часть себестоимости.

Так, рост вознаграждения банков за два года составил 64% (медианный) и 102% (средний). Доля расходов на проектное финансирование среди застройщиков выросла на 11,5% (медианная) и 12% (средняя). Из-за удорожания кредитов растут цены на квадратные метры, уточнил основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин.

«Исходя из требований банков, целевая цена, к которой должен стремиться застройщик для выполнения показателя LCR (Liquidity Coverage Ratio, коэффициент покрытия ликвидности — прим. ред.), должна обеспечивать рентабельность порядка 20%. Поэтому, чтобы упрощенно понять, как это влияет на цену квадратного метра, все банковские расходы нужно умножить на 1,2», — сказал эксперт.

В опросе участвовали 52 застройщика из списка топ-150 крупнейших застройщиков РФ по объемам строительства, в том числе 6 компаний из топ-10, 10 из топ-20 и 17 из топ-30.