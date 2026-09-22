Совокупная выручка застройщиков от продаж квартир упала более чем на 7% за год

УрБК, Москва, 22.09.2026. Выручка застройщиков от продажи квартир и апартаментов в 16 городах-миллионниках и Тюмени по итогам восьми месяцев 2026 года достигла 1,79 трлн руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты BnMap.pro.

Это на 142,7 млрд руб. меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. Сокращение поступлений от реализации жилой недвижимости подтверждают и в сервисе «Пульс продаж новостроек». В январе — августе 2026 г. валовая выручка застройщиков в 16 регионах, где расположены мегаполисы, упала на 12,3% до 2,1 трлн руб.

При этом снижение пришлось в основном на Москву, уточняют эксперты. Там поступления за отчетный период сократились на 27,5%, до 1 трлн руб. Без учета столицы совокупная выручка девелоперов, наоборот, увеличилась на 7,8%, до 1,12 трлн руб. По словам экспертов, положительная динамика наблюдалась в 11 регионах из 16. Помимо Москвы, в минус, по информации «Пульса продаж новостроек», ушли Краснодарский (-12,4% до 140 млрд руб.) и Красноярский (-3%, до 31,1 млрд) края, а также Самарская область (-0,6%, до 27,2 млрд руб.).

По итогам августа выручка застройщиков по всей стране составила 355,6 млрд руб. Это на 17,1% меньше, чем в августе 2025 года.