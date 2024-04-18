УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:23

Выручка предприятий Свердловской области в 2023 году увеличилась на 1 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В 2023 году рост выручки свердловских предприятий достиг 13%. Так, в 2022 году этот показатель составлял 7,8 трлн руб., а по итогам 2023 года — 8,8 трлн руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование проекта «Контур.Фокус».

Первые места по показателям совокупной выручки занимают Москва и Санкт-Петербург. Так, столичный бизнес в 2023 году заработал 101,9 трлн руб. (в 2022 году — 82,4 трлн руб.), предприятия Северной столицы получили в прошлом году 31,6 трлн руб. (в 2022 году — 31,4 трлн руб.).

Также высокие показатели в этом рейтинге оказались у Московской области (рост выручки с 21,2 трлн до 25 трлн руб.), Свердловской области и Татарстана (с 7,5 трлн до 8,7 трлн руб.).

Меньше всего денег удалось заработать предприятиям Ненецкого автономного округа (38,3 млрд руб.), Адыгеи (43 млрд руб.) и Еврейской автономной области (60,8 млрд руб.).

Отмечается, что максимальный вклад в показатель совокупной выручки внесли предприятия оптовой торговли. В Москве он составил 33,3 трлн руб., в Санкт-Петербурге — 13,8 трлн руб., в Московской области — 8,4 трлн руб., в Свердловской области — 3,1 трлн руб.

Вклад других секторов связан с отраслевой спецификой регионов. Так, московские финансовые предприятия заработали 5,8 трлн руб. В Санкт-Петербурге весомый вклад обеспечили предприятия в сфере архитектуры и инженерного проектирования — 1,6 трлн руб.

В Свердловской области в списке самых «богатых» отраслей оказалась металлургия, выручка производителей в секторе составила 732 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.04.2024 Наличный оборот российских банков в 2023 году составил 123,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 18.04.2024. Оборот наличных в кассах и банкоматах российских банков составил в 2023 году 123,8 трлн руб., ...

19.03.2024 ФНС: В бюджетную систему России в 2024 году поступит 52,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 19.03.2024. По уточненной оценке Федеральной налоговой службы, в бюджетную систему РФ в 2024 году ...

30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...

30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...

30.09.2020 Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы

УрБК, Москва, 30.09.2020. Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о федеральном бюджете на 2021 год ...

Популярные новости
07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года05.06.2024Свердловчане взяли 15 тыс. жилищных кредитов
Архив новостей
Июнь 2024 (598)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18