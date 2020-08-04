В Екатеринбурге сегодня стартует IX Фестиваль современной еврейской культуры

Фото предоставлены организаторами IX Фестиваля современной еврейской культуры

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. В Екатеринбурге сегодня, 12 сентября, стартует IX Фестиваль современной еврейской культуры. В рамках мероприятия в городе состоятся показы спектаклей, пройдут выставки, лекции, экскурсии, концерты, сообщает пресс-служба организаторов.Социально-культурный проект Благотворительного фонда «Менора», первого джазового клуба города EverJazz и Центра современной драматургии проводится в Екатеринбурге с 2016 года. В этом году генеральным партнером мероприятия выступила региональная сеть оптик «Культура зрения».«Более 100 национально-культурных объединений действует в Свердловской области. «Менора» — одна из самых активных и известных в регионе организаций. Министерство культуры многие годы взаимодействует с фондом в сфере сохранения и развития культурных традиций. Значимость фестиваля трудно переоценить. Ведь чтобы лучше понимать друг друга, мы должны знать не только национальные традиции, но и то, как развивается современная культура народов, проживающих на Урале», — отметила и. о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь.Темой IX фестиваля современной еврейской культуры станет «ДНК еврейской культуры: сквозь века». Ключевое событие фестиваля — «Музыкальный перформанс на тему средневековой еврейской поэзии» — пройдет 12 сентября и будет представлено композициями в джазовых аранжировках. Также прозвучат стихи средневековых поэтов в исполнении актеров екатеринбургских театров.Театральная платформа «Руах» 13 сентября представит спектакль «Осторожно, двери открываются» по пьесе Носона Вершубского. Также гости фестиваля увидят фильм Гиди Дара «Легенда о разрушении».14 сентября пройдет уже ставшая традиционной экскурсия по «Екатеринбургу еврейскому». 15 сентября в Ельцин Центре художник Арон Зинштейн откроет собственную выставку, которая включает три серии работ: «Семейный альбом», «Библия» и «По поездкам в Израиль».Также гости фестиваля увидят выставки Кати Белявской «Израильская мозаика», Дмитрия Брикмана «Портрет рук», «Текст в тексте: ДНК благословений через фотообъектив», Натальи и Анастасии Бисеровых «Сосуд истории». Все они будут размещены в Ельцин Центре.Закрытие IX фестиваля состоится 15 сентября в Атриуме Ельцин Центра, где пройдет гала-концерт звезд джаза и еврейской музыки. Хедлайнерами фестиваля станут Олег Бутман и Алла Рид.