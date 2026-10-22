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Свердловчане смогут обменять монеты на банкноты без комиссии с 26 октября

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2026. Всероссийская акция «Монетная неделя», в рамках которой жители смогут обменять мелочь на банкноты или зачислить деньги на счет без комиссии, пройдет в Свердловской области с 26 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Сдать монеты можно будет в отделениях банков и сетевых магазинах. К обмену принимаются современные монеты, выпущенные с 1997 года, в том числе потемневшие, поцарапанные, гнутые и просверленные. Ограничений по количеству и сумме сдаваемых монет нет.

«Рекомендую заранее рассортировать мелочь по номиналам, чтобы сократить время на обмен в кассе. И при обращении в банк лучше иметь при себе паспорт — он может понадобиться для проведения операции. В магазине документы не потребуются», — сообщил начальник Центра организации наличного денежного обращения Уральского главного управления Банка России Евгений Шлепенков.

Акция проводится при поддержке Банка России дважды в год. Весной 2026 года жители Свердловской области вернули в оборот 1,2 млн монет общим весом 4,7 т.

Информация об акции, адреса пунктов приема монет и условия их работы опубликованы на сайте организаторов.

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