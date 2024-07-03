В Свердловской области в рамках всероссийской акции «Монетная неделя» открылось более 600 точек приема мелочи

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Свердловской области стартовала «Монетная неделя» — всероссийская акция, во время которой можно бесплатно обменять мелочь на банкноты или зачислить ее на счет. Теперь металлические деньги принимают не только в банках, но и в сетевых магазинах. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



В частности, Екатеринбурге работает почти 300 точек приема, еще более 300 — в других населенных пунктах Свердловской области.



«Наши акции позволяют вернуть к жизни металлические деньги, которые сейчас лежат без дела. Кроме того, возвращение мелочи в оборот позволяет сократить затраты на ее производство», — сообщил заместитель начальника управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.



Он также дополнил, что ограничений по количеству и сумме сдаваемых монет нет. Можно приносить дефектные монеты, но главное, чтоб они были современные, то есть выпущенные с 1997 года.



Добавим, что «Монетная неделя» проводится при поддержке Банка России два раза в год. Во время последней акции, которая прошла в мае-июне, жители региона сдали в банки более миллиона монет на сумму 3,4 млн руб. Общий вес сданной мелочи приблизился к четырем тоннам.



Акция продлится до 20 октября.